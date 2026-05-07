Milo J hizo el cover que nadie esperaba: qué canción de Cris Morena cantó el ídolo de 19 años

Milo J cantó canciones de Floricienta.

Milo J volvió a ser tendencia en las redes sociales pero esta vez no por el lanzamiento de un nuevo sencillo, sino por un momento que conectó con la nostalgia de toda una generación. El músico de 19 años se volvió viral tras aparecer en un video cantando a todo pulmón las canciones de Floricienta, la icónica telenovela de Cris Morena.

Las imágenes muestran al joven referente del género urbano junto al influencer Nacho Elizalde, quien compartió un viaje en combi. El fragmento pertenece a un vlog de mayor duración disponible en su canal de YouTube, del que Elizalde compartió un breve recorte en Instagram.

En ese entorno entre charlas y risas, Milo J no dudó en entonar las letras que popularizó Florencia Bertotti, como Mi Vestido Azul y Porque. Este video subraya una vez más la trascendencia de las creaciones de Cris Morena en la cultura popular argentina. A pesar del paso de las décadas y del surgimiento de nuevos géneros musicales, las composiciones de sus novelas logran romper las barreras generacionales.

La propia Flor Bertotti -intérprete original de esas canciones- comentó la publicación de Elizalde con un: "Espectacular", seguido de emojis alusivos a la admiración. Por supuesto que el posteo también se llenó de comentarios del público en general, muchos sorprendidos por el "cover" de Milo J.

Los guiños a Argentina del Tiny Desk de Milo J

El músico protagonizó una sesión en el Tiny Desk Concert de NPR Music, consolidando su proyección internacional. Acompañado por la murga uruguaya Agarrate Catalina, el artista argentino presentó una propuesta que fusionó los ritmos rioplatenses con un fuerte componente identitario.

Elenco de Floricienta.

Durante el show, el músico exhibió diversos objetos simbólicos de la cultura argentina: un banderín de Deportivo Morón, un ejemplar del Martín Fierro, una placa de las Islas Malvinas y una revista con la imagen de Mercedes Sosa. Estos elementos subrayaron su conexión con la tradición folclórica y la historia nacional en un escenario de visibilidad global.

El álbum La vida era más corta es una apuesta de gran alcance que integra 15 canciones en un recorrido por diversos géneros. En esta obra, el trap y la murga conviven bajo la influencia predominante del folklore, estructurando un relato sonoro que busca representar la identidad rítmica del país. Esta propuesta se define por su versatilidad, posicionándose como una pieza de vanguardia que explora las raíces tradicionales desde una óptica contemporánea.