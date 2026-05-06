Jeans de Levi’s con 50% de descuento y en 3 cuotas: en modelos para mujeres, hombres y niños.

Levi's, la marca internacional de jeans de primer nivel, ofrece descuentos imperdibles de hasta el 50% en productos seleccionados y hasta 3 cuotas sin interés. Los precios parten desde los $75.000, con modelos disponibles para mujeres, hombres y niños.

En medio de la caída del consumo, muchas marcas reconocidas a nivel internacional y nacional están rebajando sus productos como nunca antes. Esta vez fue el turno de Levi's, que rebaja gran parte de su stock en varios de sus artículos.

No solamente hay jeans en descuento, sino también shorts, faldas y vestidos, remeras, camperas, camisas, sweaters y buzos y algunos accesorios. Todos los descuentos se pueden ver en su sitio web oficial, que ofrece compras desde la web con envíos gratuitos en compras superiores a los $250.000.

Descuentos en Levi's de hasta el 50% y en 3 cuotas sin interés: los productos más destacados

Mujer

Jeans (en varios colores, talles y diferentes tipos de tiro):

Mile High Super Skinny: $75.000 (50% OFF).

720 High Rise Super Skinny Mid Blue: $75.000 (50% OFF).

90's Straight Beyoncé x Levi's: $186.700 (41% OFF).

726 Hi Flare Recycle Worn Costume: $122.500 (38% OFF).

Descuentos en Levi's: los productos que están en promoción.

Partes de arriba:

Remera Sweetie Pointelle Grey: $46.500 (43% OFF).

Camisa Rinoa Camp Shirt Seeded State: $104.200 (38% OFF).

Remera The Perfect Tee: $34.100 (30% OFF).

Descuentos en Levi's: los productos que están en promoción.

Hombre

Jeans (en varios colores, talles y diferentes tipos de tiro):

Skinny Taper ADV: $75.000 (60% OFF).

Skinny Taper ADV October Love: $75.000 (60% OFF).

Skinny Taper New Dark: $75.000 (60% OFF).

510 Skinny ADV: $99.000 (48% OFF).

Descuentos en Levi's: los productos que están en promoción.

Partes de arriba:

Campera Wool University Jacket Navy: $209.400 (46% OFF).

Remera Red Vintage Tee Jalapeo: $46.500 (43% OFF).

Sweater Knit Polo Egret: $113.700 (43% OFF).

Remera SS Mission Vee: $25.000 (36% OFF).

Descuentos en Levi's: los productos que están en promoción.

Niños

Shorts y bermudas:

Double Shank Short Walk Kids: $51.000 (40% OFF).

Mini Mom Shorts Richards Kids: $41.400 (40% OFF).

Girlfriend Shorts Indigo Kids: $41.400 (40% OFF).

517 Slim Fit Short Ltwt KIDS: $63.750 (25% OFF).

Descuentos en Levi's: los productos que están en promoción.

Partes de arriba:

Remera Pieced Tee Combinada Vintage: $21.000 (40% OFF).

Buzo Batwing Hoodie Kids: $62.300 (30% OFF).

Buzo Batwing Logo Crew Lily Kids: $55.300 (30% OFF).

Remera Muscle Car Auto KIDS: $24.500 (30% OFF).