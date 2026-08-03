¿Aparece tu cuenta "en revisión"? Qué significa la nueva medida de WhatsApp que afecta a miles de usuarios

Fuente: La Opinión Austral.

Desde el 23 de julio se multiplicaron los casos de usuarios que, al abrir la aplicación WhatsApp, se encuentran con el mensaje "Cuenta en revisión". Durante ese período, la cuenta queda completamente inhabilitada: no se pueden enviar ni recibir mensajes, ni hacer llamadas, ni acceder con normalidad al servicio.

Qué significa este aviso

El mensaje aparece cuando WhatsApp detecta una posible infracción a sus condiciones de uso y activa una revisión automática para confirmar si la actividad de esa cuenta es legítima. Meta no emitió un comunicado oficial sobre una falla generalizada ni confirmó cambios puntuales en sus políticas, pero todo indica que la empresa endureció los filtros automáticos de seguridad que usa para detectar comportamientos considerados irregulares.

Las causas más comunes del bloqueo

Según explican distintas fuentes especializadas, estas son algunas de las razones que suelen activar la revisión:

Usar versiones no oficiales de la app, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp

Reenviar mensajes de forma masiva a contactos que no tienen agendado al remitente

Recibir muchos reportes o bloqueos de otros usuarios

Agregar a desconocidos a grupos sin su consentimiento

Mantener la cuenta inactiva por más de 120 días

En algunos casos, los filtros automáticos generan falsos positivos y afectan cuentas que no incumplieron ninguna norma.

Qué hacer si te bloquearon la cuenta

La recomendación oficial es no intentar esquivar el bloqueo con aplicaciones de terceros y esperar a que termine la revisión. Desde la misma pantalla de bloqueo aparece un botón para "Solicitar revisión", que suele resolverse dentro de las 24 horas. Si la cuenta se restablece, conviene desinstalar cualquier versión alternativa y usar únicamente la app oficial, descargada desde Google Play o el App Store.