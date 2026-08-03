Después de una corta tregua, el clima volverá a complicarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) regresan las lluvias, en un contexto de creciente inestabilidad que tendrá su pico crítico el jueves.

Para la entidad, el cambio en las condiciones climáticas comenzará a percibirse este lunes, cuando un frente húmedo ingrese sobre la región y favorezca la aparición de lluvias aisladas y de chaparrones durante las últimas horas del día.

Aunque las precipitaciones iniciales no serían de mucha intensidad, marcarán el comienzo de una semana dominada por el cielo totalmente cubierto, altos niveles de humedad y condiciones afines a nuevas tormentas.

El día más complicado de la semana

Según el SMN, el jueves será el día con mayor inestabilidad en el AMBA. Las tormentas podrían extenderse durante gran parte de la jornada, acompañadas por abundante nubosidad y ambiente húmedo, lo que podría provocar lluvias intensas, anegamientos temporarios y dificultades para la circulación del tránsito.

Por ello, quienes deban trasladarse ese día deberán mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico y tener en cuenta las posibles demoras que pueden registrarse en los desplazamientos.

Aunque el pronóstico no anticipa, por ahora, fenómenos severos en la región, el Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la evolución del sistema y actualizará la información en caso de que las condiciones cambien.

Las recomendaciones para afrontar el mal tiempo

La entidad recordó la importancia de adoptar medidas preventivas para minimizar los riesgos y evitar complicaciones frente al mal tiempo. Entre las sugerencias más trascendentes figura la de no sacar la basura por fuera del horario establecido, ya que las bolsas pueden obstruir las bocas de tormenta y los desagües, favoreciendo anegamientos e inundaciones.

También aconsejaron mantener limpios estos desagües al igual que las canaletas y las rejillas hacia adentro de las viviendas y los comercios, para facilitar el escurrimiento del agua.

Por otra parte, quienes deban conducir durante las lluvias deberán hacerlo con extrema precaución, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de frenado entre autos debido a la posible disminución de la visibilidad y a la presencia de agua acumulada sobre la calzada.

En síntesis, el inicio de la semana en el AMBA estará marcado por un nuevo cambio en el tiempo, donde las lluvias volverán a convertirse en las grandes protagonistas. El punto más crítico se dará en la jornada del jueves, así que, a estar preparados y prevenidos.