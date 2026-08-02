El fernet con coca es, para buena parte del país, sinónimo directo de Córdoba. Pero una declaración de un histórico productor del rock nacional volvió a poner en discusión ese origen y generó revuelo entre quienes defienden la paternidad cordobesa de la bebida.

Alejandro Taranto, productor ligado a los primeros años de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Sumo y otras bandas de la escena under porteña, aseguró en una entrevista con Gustavo de Rosa —ex dueño del mítico pub La Esquina del Sol— que la combinación no tiene origen cordobés, sino que nació en el entorno de Los Redondos.

"Por favor, esto para los que se jactan de que el fernet con Coca-Cola lo inventaron en Córdoba y los cordobeses. Es un verso. El fernet con Coca-Cola lo inventaron Los Redonditos de Ricota", disparó Taranto en el ciclo La Alejandría del Rock, donde se emitió la entrevista.

Los camarines de Palermo, el escenario del supuesto origen

Según el relato del productor, la costumbre habría surgido en los camarines de La Esquina del Sol, el reducto fundado por De Rosa en la esquina de Gurruchaga y Guatemala, en pleno Palermo. Por ese lugar pasaron bandas clave del rock argentino como Sumo, Los Twist, Soda Stereo y Virus.

Taranto contó que conocía los gustos de los integrantes de Los Redondos y que, cada vez que la banda tocaba en el lugar, les llevaba fernet. También se metió en otra discusión clásica entre fanáticos: la proporción ideal de la mezcla.

"Skay y Poly lo tomaban 80/20. Eso del 70/30 es mentira. Si me apurás, te digo que era 95/5", bromeó, en referencia a Skay Beilinson y la Negra Poly, dos de las figuras centrales del universo Redondo.

La otra versión: Cruz del Eje y la historia de "El Chuscha"

La teoría que sostiene que el fernet con coca nació en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, volvió a cobrar fuerza después de que el cantante Jairo la recordara en la mesa de Mirtha Legrand. Según esa versión que reproduce ElDoceTV, todo se remonta al histórico bar El Chuscha, donde el baterista de Jairo, apodado "el Negro" Becerra, habría probado por primera vez la combinación.

Sergio Romero, hijo del fundador del bar, contó que en esa época la costumbre era tomar ginebra con coca y que el fernet prácticamente no se vendía. Un día, Becerra pidió una ginebra con coca que no había disponible. "Vino pidiendo una ginebra con coca y mi viejo le dice 'no tengo ginebra pero tengo un fernecito, tomate un fernecito para la digestión'", relató Romero. Ante la queja por lo amargo del trago, la respuesta fue simple: "Hacé una cosa, Negro, mezclalo con coca y probalo a ver si te gusta o no". Desde ese momento, la combinación habría empezado a instalarse hasta transformarse en un ícono cordobés.

Con versiones cruzadas entre Palermo y Cruz del Eje, el debate sobre quién inventó realmente el fernet con coca sigue sin un veredicto definitivo, aunque cada nueva declaración le suma un capítulo a la disputa.