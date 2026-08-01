Trump cuestiona conclusiones de su Ministerio de Justicia sobre Estanque Reflectante en Washington

El estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington

El presidente ​de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el sábado que no está de acuerdo con las conclusiones del Ministerio ‌de Justicia, según las ‌cuales fue una instalación defectuosa —y no el vandalismo— lo que provocó que se desprendiera el revestimiento del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, recientemente renovado, en Washington, D. C.

"Discrepo al 100% con Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia, en lo relativo al estanque reflectante", escribió Trump en una ​publicación en su ⁠plataforma Truth Social. "No sé en qué estaba pensando. Para ‌mí, fue un caso claro de VANDALISMO".

En un ⁠escrito judicial presentado el viernes, Pirro ⁠y el fiscal federal adjunto Michael Spence solicitaron a un juez que desestimara la demanda del Gobierno de Trump contra David Hearn, ⁠de 67 años, un exolímpico al que había ​acusado de vandalizar el estanque, lo que ‌se ha convertido en un punto ‌álgido en torno a los esfuerzos de Trump por ⁠remodelar Washington.

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El estanque renovado presentó rápidamente floraciones de algas que tiñeron el agua de verde, mientras que se habían desprendido trozos del revestimiento azul.

Trump, objeto de críticas por la renovación ​de 14,7 ‌millones de dólares, había achacado repetidamente los problemas a vándalos que, según él, habían saboteado intencionadamente el proyecto.

En su escrito presentado el viernes, los fiscales federales afirmaron que los últimos documentos que recibieron del Ministerio ⁠del Interior "indicaban un proceso de instalación apresurado y defectuoso, con fallos repetidos del revestimiento durante el proceso de instalación y un desprendimiento generalizado del revestimiento en todo el Estanque Reflectante".

Trump sugirió que los fiscales exageraban los efectos de una mala instalación. "Puede que hubiera algunas dificultades con el contratista, ¡pero el daño principal lo causaron los ‌VÁNDALOS!", escribió el sábado.

En una publicación posterior en las redes sociales, Trump incluyó un video de la Policía de Parques de Estados Unidos difundido anteriormente que, según él, mostraba a vándalos en el lugar mientras los trabajadores se encontraban en el estanque retirando ‌algas.

"Comprueben ustedes mismos el VANDALISMO que tuvo lugar en el Estanque Reflectante", escribió, aunque en el video no queda claro si las ‌personas simplemente metían ⁠la mano en el agua para retirar trozos que ya se estaban desprendiendo.

La oficina de Pirro ​no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters