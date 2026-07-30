El castigo de la FIFA a Independiente por una deuda vencida de un refuerzo

A pesar del comienzo positivo de Independiente en el Torneo Clausura con la victoria ante Estudiantes de La Plata en condición de visitante, no todo está de la mejor manera en el equipo de Gustavo Quinteros. El "Rojo" de Avellaneda recibió una mala noticia por parte de la FIFA en las últimas horas y la misma tiene que ver con una sanción por parte de la entidad que preside Gianni Infantino. Por supuesto, lo sucedido impactó de lleno en el club a horas del cierre del mercado de pases.

Facundo Zabala arribó a la institución proveniente de Olimpia de Paraguay después de su paso por el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, a poco más de un año de su arribo surgió un problema que, casualmente, tiene que ver con el dinero que pagaron por él. En realidad, es por la deuda del "Rey de Copas" con el conjunto paraguayo por la que fue inhibido y no podrá incorporar hasta saldarla, más allá de si había o no negociaciones en curso.

La FIFA inhibió a Independiente por Facundo Zabala

El Olimpia elevó a la entidad madre del fútbol mundial un reclamo por un monto de 1.750.000 dólares que Independiente todavía no le pagó por la ficha del rosarino de 27 años. El lateral izquierdo nacionalizado costarricense surgido en el Alajuelense fue titular en la victoria contra el "Pincha" y se perfila para hacer lo propio este jueves ante Newell's mientras sucede esta situación. El "Rojo" ya accionó y sabe cuánto dinero tendrá que desembolsar en las próximas horas.

La FIFA no sólo desestimó lo propuesto por el gigante paraguayo, sino que también dio lugar a los de Avellaneda para que abonen menos de esa cifra. De esta manera, tendrán que pagar sólo un millón que corresponde a la cuota con vencimiento en diciembre del 2025 más los intereses acumulados. Un detalle a remarcar al respecto es que la inhibición no influye para los refuerzos que ya llegaron, pero sí complica todo pensando que este viernes 31 de julio cierra el libro de pases.

La FIFA inhibió a Independiente por Facundo Zabala

Los números de Facundo Zabala en Independiente

Partidos jugados : 31.

: 31. Goles : no convirtió.

: no convirtió. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: no ganó.

El fixture de Independiente en el Torneo Clausura