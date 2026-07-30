Amazon supera las previsiones de crecimiento de ingresos de los servicios en la nube

Foto de archivo del logo de de Amazon Web Services (AWS) en la London Tech Week

Amazon.com superó ​el jueves las expectativas del mercado en cuanto al crecimiento trimestral de los ingresos por servicios en la ‌nube, gracias al fuerte ‌aumento del gasto empresarial en inteligencia artificial, lo que indica que sus cuantiosas inversiones están dando frutos.

Los ingresos de la unidad de computación en la nube, Amazon Web Services, se dispararon un 37%, a 42.200 millones de dólares en el segundo trimestre, que finalizó el 30 de junio, frente a la estimación ​consensuada de los ⁠analistas, que apuntaba a un aumento del 31,21%, según ‌datos recopilados por LSEG.

Los buenos resultados del principal ⁠proveedor mundial de servicios en la ⁠nube son un reflejo del sólido rendimiento de sus rivales más pequeños, Microsoft y Google de Alphabet, que superaron con holgura las ⁠estimaciones de Wall Street en cuanto a ingresos ​por servicios en la nube.

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Los resultados positivos ‌podrían ayudar a disipar algunas preocupaciones ‌sobre las inversiones en IA de las grandes tecnológicas —que ⁠este año superarán 700.000 millones de dólares—, las cuales han puesto a prueba los flujos de caja de estas empresas, tradicionalmente con gran liquidez, y han suscitado el temores a ​que puedan ‌estar creando un exceso de capacidad.

Las empresas, sin embargo, han argumentado que estos gastos son cruciales para ayudar a aliviar las limitaciones de capacidad que les han impedido satisfacer plenamente la demanda impulsada por la ⁠IA, señalando su creciente cartera de pedidos.

Amazon Web Services se ha beneficiado este año de una creciente lista de colaboraciones, entre las que se incluyen acuerdos a gran escala de infraestructura en la nube y suministro de chips con OpenAI, Anthropic, Meta, Pinterest y Snowflake.

La empresa dijo a principios de este año que la ‌tasa de ingresos anual de AWS en el ámbito de la IA había superado los 15.000 millones de dólares y crecía a un ritmo porcentual de tres dígitos, con el objetivo de tranquilizar a los inversores y demostrarles que sus inversiones estaban generando ‌claros beneficios.

Los analistas han señalado que Amazon podrá mantener ese nivel de crecimiento a medida que se ponga en marcha más capacidad ‌de centros de ⁠datos en los próximos meses.

En su negocio de comercio electrónico, Amazon ha ido implantando servicios de ​entrega más rápidos y se ha expandido a zonas más rurales de Estados Unidos para atraer a más compradores.

Con información de Reuters