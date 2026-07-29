Una novela sobre la explotación laboral ganó uno de los nuevos premios literarios más importantes en español.

La literatura latinoamericana tiene una nueva voz para seguir de cerca. El escritor peruano David Silva Rojas fue elegido ganador de la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía–Ventosa Arrufat por Donde el agua trabaja, una obra que pone el foco en la explotación laboral, la vulnerabilidad y las distintas formas de violencia que atraviesan a quienes trabajan en condiciones precarias.

La decisión fue tomada por unanimidad por un jurado integrado por tres de las escritoras más importantes de la literatura en español: la argentina Selva Almada, la mexicana Cristina Rivera Garza, quien presidió el jurado, y la ecuatoriana Mónica Ojeda. La novela se impuso entre 2.204 manuscritos enviados desde 22 países de cuatro continentes, en una convocatoria que busca consolidarse como uno de los nuevos premios internacionales de referencia para la narrativa breve en español.

Una novela sobre la explotación laboral ganó uno de los nuevos premios literarios más importantes en español.

Como parte del reconocimiento, Donde el agua trabaja será publicada de manera simultánea en Argentina, México, España, Perú y Colombia, además de contar con distribución en el resto de América Latina y edición digital. El premio también incluye una dotación económica de 20.000 euros.

Una novela sobre el trabajo, el miedo y los silencios

La historia sigue a una joven que abandona su comunidad para trabajar durante una temporada en una hacienda vitivinícola de la región peruana de Ica. Lo que en un principio aparece como una oportunidad para ayudar económicamente a su familia pronto se transforma en una experiencia marcada por la explotación, el control permanente y la pérdida de la propia identidad.

Mientras el agua corre por los canales que hacen posible la producción agrícola en pleno desierto, el clima dentro del campamento de trabajadoras comienza a cambiar. Desapariciones, rumores y un miedo que nunca termina de nombrarse convierten la novela en un relato donde la violencia está presente incluso cuando permanece fuera de escena.

Una novela sobre la explotación laboral ganó uno de los nuevos premios literarios más importantes en español.

Según destacaron los organizadores del premio, uno de los rasgos distintivos de la obra es precisamente esa construcción narrativa basada en lo que no se dice. Los silencios funcionan como parte esencial del relato y potencian una historia que aborda problemáticas profundamente contemporáneas como la precarización laboral y la desigualdad social.

Un escritor atravesado por América Latina y Japón

Nacido en Ica, Perú, David Silva Rojas es abogado, investigador y narrador. Durante su infancia y juventud vivió en Japón, una experiencia que marcó profundamente su formación literaria. Allí participó en programas de escritura dramática y talleres de guion, además de obtener un reconocimiento en el certamen literario Novo Mundo con un relato escrito en portugués.

Su obra incorpora influencias de la tradición estética japonesa, especialmente el concepto de Ma, que reivindica el valor expresivo del vacío y el silencio, junto con la economía narrativa propia del haiku. Esa búsqueda formal dialoga con su trabajo como investigador en temas vinculados al acceso a la justicia y la sociocriminología, campos desde los cuales también explora las distintas formas de vulnerabilidad que atraviesan a las sociedades contemporáneas.

Una novela sobre la explotación laboral ganó uno de los nuevos premios literarios más importantes en español.

Además del premio internacional obtenido ahora, este año recibió una mención de honor en el XXIX Concurso de Novela Corta Julio Ramón Ribeyro, uno de los certámenes literarios más importantes de Perú.

Un nuevo premio para la narrativa en español

El Premio Internacional de Novela Breve Almadía–Ventosa Arrufat nació con el objetivo de impulsar nuevas voces de la literatura en español y favorecer la circulación de obras inéditas en distintos mercados editoriales de habla hispana.

La primera edición reunió más de dos mil novelas provenientes de autores de distintas generaciones y países, una cifra que refleja el interés que todavía despierta la ficción en español y que posiciona al certamen como una nueva plataforma para descubrir escritores que, hasta ahora, permanecían fuera del radar de los grandes sellos editoriales.