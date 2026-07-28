Los hutíes de Yemen dicen que lanzaron misiles contra un petrolero saudita en el Mar Rojo

Una imagen satelital compuesta muestra una columna de humo que se eleva desde una instalación petrolera en Jizan.

Los hutíes de Yemen dijeron que habían ‌lanzado misiles ‌balísticos contra un petrolero saudita en el mar Rojo, intensificando así la aplicación del bloqueo marítimo recientemente declarado contra Arabia Saudita.

El portavoz militar del ​grupo alineado ⁠con Irán, Yahya Saree, ‌dijo que el buque ⁠había violado el ⁠bloqueo, había ignorado las llamadas de advertencia y se había visto ⁠obligado a cambiar de ​rumbo.

Por otra parte, ‌la agencia británica de ‌Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) informó ⁠el martes de que el capitán de un petrolero había comunicado haber oído ​una ‌explosión mientras navegaba por el sur del mar Rojo.

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La UKMTO señaló que la tripulación y el buque ⁠se encontraban a salvo y que no se había informado de daños medioambientales. Reuters no pudo verificar de inmediato si el aviso estaba relacionado con ‌el incidente del que informaron los hutíes.

Los hutíes anunciaron el 20 de julio que impondrían un bloqueo naval a Arabia Saudita en ‌el mar Rojo en respuesta a lo que describieron como un ‌asedio ⁠saudita a Yemen, una acusación que Riad ha ​negado.

Con información de Reuters