La CGT y gremios buscan sumar al papa León XIV a su plan de lucha

Tras la marcha del miércoles pasado con los jubilados, la CGT última los detalles de los próximos pasos en el plan de lucha trazado conjuntamente con las dos CTA y organizaciones sociales. En paralelo un sector de la central obrera avanza para que la agenda de reclamos culmine con un encuentro mano a mano con el Papa León XIV en su visita al país durante los primeros días de noviembre.

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“Es evidente que este Papa en términos de pensamiento y acción es una continuidad del papa Francisco. Está claramente en las antípodas de la derecha que gobierna y obviamente va a ser parte de expresiones donde vamos a reforzar esos mensajes”, anticipan. Las gestiones con la Santa Sede están en marcha y los sindicalistas sueñan con que el sumo pontífice visite el edificio histórico de la calle Azopardo aunque se acercarán a donde sea necesario para tener el encuentro.

Un sector de la central mantiene una buena relación con la Iglesia que deviene del análisis de la doctrina social de la iglesia. En ese grupo se anotan por ejemplo Juan Carlos Schmidt y Andrés Rodríguez, entre otros. El esquema de relaciones se mantiene desde los momentos en qué Jorge Bergoglio era arzobispo de buenos aires. Meses antes de su fallecimiento el Papa Francisco recibió en el Vaticano a la cúpula de la CGT y ante ellos reivindicó el valor de la justicia social.

En tanto, mañana miércoles los referentes de las distintas centrales mantendrán una reunión organizativa para preparar la movilización a San Cayetano para el próximo viernes 7 de agosto. “Es el próximo paso definido en el esquema progresivo”, remarcan. Las dos CTA van a plantear que haya una acción coordinada para el día anterior, jueves 6 en el que distintos sectores están convocando a Plaza Congreso en rechazo a la modificación de la ley de tierras para autorizar su extranjerización.

“Bajo el título grandilocuente de inviolabilidad de la propiedad privada se habilita la extranjerización y la fractura del territorio nacional”, ratifican en ese sector del sindicalismo. “También está previsto respaldar y abrazar el paro nacional de docentes y estatales del próximo lunes. Va en línea con lo que se definió que es acompañar los distintos conflictos en curso”, completan.

De esta forma el esquema de protestas continua tras la primera acción de la semana pasada junto a los jubilados. “Ellos son una bandera, son trabajadores y están en nuestra agenda. También reclamamos por la recuperación de los programas Argentina Trabaja. Vamos a acompañar cada uno de los reclamos colectivos que se están llevando adelante”, afirmó el triunviro Jorge Sola ante El Destape. “La situación social es grave porque el trabajo se degrada, no se llega a fin de mes, el sistema de salud está deteriorado y efectivamente ese humor social va calando hondo”, describe.

La hoja de ruta callejera incluye construir entre septiembre y octubre una marcha federal y en el medio se van a ir sumando distintas acciones en solidaridad y respaldo a sectores puntuales. Luego de San Cayetano se preve una concentración en el ministerio de Economía por la población endeudada. También se está pensando una acción para el 2 de septiembre junto a las Pymes en el Día de la Industria.

“Son demandas que no se pueden invisibilizar. Es un llamado de atención a toda la política. Tiene que haber un grado de coherencia. El programa económico que lleva este gobierno adelante desprotege a millones de argentinos”, diagnosticó Cristian Jerónimo de la cúpula cegetista.