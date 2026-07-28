Designan en Trabajo al encargado de la vida interna de los gremios: un abogado que asesora empresas

El Gobierno de Javier Milei designó al nuevo funcionario a cargo de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS), quien estará al frente de un área clave en los vínculos entre gremios y en la vida interna de ellos, según confirmaron fuentes cercanas al área a El Destape. Se trata del abogado Ramiro Cherñetz, quien se describe a si mismo como un abogado con una "experiencia en asesorar empresas en temas laborales y legales". También trabajó durante tres años en Limpiolux, una empresa de un ex funcionario del actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

Su llegada a la DNAS, que depende de la Secretaría de Trabajo, actualmente bajo el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello. El funcionario, que comenzó con sus tareas este lunes, tendrá a cargo un área sensible que hasta el momento estaba vacante tras la salida de Claudio Aquino, quien había sido echado en julio de 2025.

"Soy abogado con experiencia asesorando empresas en temas laborales y legales en general. Me especializo en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, liderando equipos, negociando con sindicatos, gestionando conflictos y acompañando procesos legales de principio a fin", dice el propio Cherñetz en su cuenta de Linkedin.

El flamante funcionario, que afirma gustarle trabajar "cerca del negocio, aportando soluciones prácticas y preventivas", se recibió de abogado en la UADE hace 10 años y desde entonces trabajó en distintas estudios y empresas como Paralegal, HSBC, Gestam y Limpiolux. Esta última empresa, en la que se incorporó en 2016 y estuvo 3 años y 6 meses dentro del Departamento de Legales, es propiedad de Luis Alberto "Chiche" Peluso, un ex funcionario de Scioli.

La DNAS, organismo que queda a cargo de Cherñetz, es la dependencia responsable de aplicar la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551, norma que regula el otorgamiento de la personería gremial, los procesos de elección de autoridades y el funcionamiento interno de las organizaciones sindicales.

Qué había pasado con su antecesor

La salida de Aquino había sido explicada desde el Gobierno como parte de un reordenamiento general de la estructura tendiente a agilizar procesos. Su área estuvo sacudida casi todo el tiempo por desplazamientos, renuncias y despidos por internas propias del Gobierno

También fue cruzada por algunas internas entre los leales al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y a la ministra Pettovello. También se lo señaló por haber firmado resoluciones mientras se encontraba de vacaciones y por haber copiado y pegado dictámenes previos sobre resoluciones actuales.