Quién es Caro Trippar y qué le pasó a la influencer que conmovió a sus seguidores

Caro Trippar es una influencer y youtuber argentina de 35 años que construyó una comunidad de millones de seguidores en distintas plataformas.

Caro Trippar conmovió a su comunidad al revelar públicamente que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis. La creadora de contenido, conocida por sus videos de recetas, desafíos, viajes y experiencias personales, compartió la noticia a través de su canal de YouTube después de mantenerla en reserva durante dos meses.

“Tengo cáncer de mama, Ese es mi diagnóstico”, expresó en el video en el que relató el proceso que atravesó desde que detectó los primeros síntomas. La influencer explicó que decidió hablar para sentirse acompañada durante el tratamiento, pero también para alertar a otras mujeres sobre la importancia de consultar ante cualquier cambio en el cuerpo.

Quién es Caro Trippar

Caro Trippar es una influencer y youtuber argentina de 35 años que construyó una comunidad de millones de seguidores en distintas plataformas. Comenzó su canal de YouTube en 2013. Con el paso del tiempo, ganó popularidad por poner a prueba recetas y trucos virales, además de publicar videos de viajes, moda, humor y situaciones de su vida cotidiana.

Su estilo espontáneo y cercano se convirtió en una de sus principales características. En sus contenidos suele mostrarse sin un personaje rígido y compartir tanto experiencias divertidas como momentos personales.

Después de vivir durante varios años en Londres, regresó a la Argentina. También se convirtió recientemente en madre de Milo, una etapa de su vida que tuvo una relación directa con la forma en que interpretó inicialmente las señales de la enfermedad.

Por qué esperó dos meses para hacerlo público

La noticia fue conocida primero por su círculo más cercano. Según explicó, no quería afrontar una y otra vez la conversación sobre su enfermedad ni sentirse observada de manera diferente.

El video central de su relato había sido grabado el 25 de mayo en una habitación de hotel en Estados Unidos, pocas horas antes de regresar a la Argentina para avanzar con el tratamiento. Sin embargo, esperó alrededor de dos meses para publicarlo. Incluso contó que algunos amigos y familiares se enteraron del diagnóstico al mismo tiempo que sus seguidores.

Al hacer pública la situación, explicó que habrá días buenos y malos, y adelantó que compartirá parte del proceso porque considera que su experiencia podría ayudar a otras personas.

La reacción de sus seguidores y su emotivo mensaje

Uno de los ejes más importantes de su testimonio fue la importancia de no postergar las consultas personales. Caro Trippar pidió estar atentos a cualquier cambio corporal y no minimizar señales.

“Quiero que vos, que estás del otro lado, te cuides y te escuches”, manifestó. Su mensaje provocó una inmediata reacción entre su comunidad, que llenó sus publicaciones con miles de mensajes de cariño, transformando su canal en una ola de apoyo y tendencia en redes.