Como en pilates: los ejercicios para abdomen deberías hacer después de los 50 años, según la ciencia (Foto: Freepik)

La Escuela de Salud de la Universidad de Harvard reveló cuáles son los mejores ejercicios para trabajar el abdomen después de los 50 años. Se trata de ciertos movimientos que son verdaderamente efectivos, ya que no solo sirven para tonificar, sino también para garantizar movilidad y fortalecer los huesos.

Cuáles son los ejercicios claves que deberías hacer después de los 50 años

Los adultos deben realizar actividades físicas moderadas al menos entre 150 y 300 minutos por semana. De acuerdo al área de Salud de Harvard, especialmente se debe trabajar la zona central del cuerpo, como las caderas, la espalda y la columna vertebral. Los dos ejercicios claves para las personas después de sus 50 años son: los puentes y la plancha.

Puente

Se trata de un ejercicio que sirve para trabajar la zona del core y no solo los glúteos y piernas. De acuerdo a Marty Boeh, terapeuta colaboradora de Harvard, es uno de los mejores. “Todo el mundo puede hacer un puente”, afirmó.

Solo hay que acostarse boca arriba, flexionar las piernas y levantar la cola apretando los glúteos y el abdomen hasta llegar arriba. "Es eficaz porque crea contracción desde la caja torácica hasta la pelvis y desde el ombligo hasta la espalda. Toda la región se contrae y se crea una contracción de todo los grupos musculares, como si fuese un corsé”, explicó la especialista.

Como en pilates: los ejercicios para abdomen deberías hacer después de los 50 años, según la ciencia (Foto: Freepik)

La plancha

Se trata de un ejercicio completo que, conocido como plancha o plank, logra trabajar y activar todos los músculos del cuerpo a la vez. Solo hay que mantenerse apoyado en los codos y asegurarse de mantenerse recto sin vencer la cintura. “Crea una contracción del core, los brazos y los músculos de los hombros mientras sostienes una posición de flexión", apuntó Boeh.

La plancha es uno de los mejores ejercicios porque trabaja el cuerpo de manera completa

"Lo clave es mantenerse lo más rígido posible, como una tabla de madera”, remarcó la especialista. En caso de ser necesario, se puede hacer una versión menos exigente, con las rodillas también apoyadas.

Para quienes son más sedentarios y buscan incorporar estos nuevos ejercicios, siempre es clave priorizar hacerlos de manera correcta, aunque sean menos, y no buscar tantas repeticiones.