Foto: Policía Federal

Una mujer fue detenida en Tigre, acusada de integrar una organización dedicada al reclutamiento y traslado de personas hacia Ucrania para participar en el conflicto armado con Rusia. La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que analizan una posible maniobra de trata de personas.

El procedimiento fue realizado durante el fin de semana por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), luego de que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora autorizara el allanamiento solicitado por el Ministerio Público Fiscal. La causa está a cargo del fiscal general Sergio Néstor Mola, en conjunto con los fiscales de la Protex Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

Según informó Fiscales.gob.ar, la organización investigada habría utilizado redes sociales y plataformas digitales para captar ciudadanos, entre ellos exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, a quienes les ofrecían incorporarse al ejército ucraniano por períodos de entre seis meses y tres años, a cambio de un salario cercano a los 3.000 dólares.

Cómo era el presunto reclutamiento para viajar a Ucrania

La investigación sostiene que los reclutadores ofrecían a los interesados supuestas condiciones contractuales que no podían ser divulgadas por motivos de seguridad. A los candidatos les entregaban documentación redactada en idioma ucraniano, en la que se describían actividades que, en principio, serían ajenas al ámbito militar. Sin embargo, de acuerdo con la pesquisa, el verdadero objetivo habría sido trasladarlos hacia la zona del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Foto: Policía Federal

Los investigadores también detectaron que las personas reclutadas recibían instrucciones precisas sobre qué debían responder en los controles migratorios. En caso de ser consultados por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) o por personal de las compañías aéreas, debían afirmar que viajaban al extranjero para trabajar en el sector de la construcción. La causa busca determinar si esta modalidad formaba parte de una estructura organizada para captar y trasladar personas con fines de explotación laboral o servidumbre en el contexto de un conflicto armado.

La pareja de la mujer detenida también está acusada de integrar la organización, pero permanece prófuga. Según se pudo establecer durante la investigación, habría viajado a Brasil pocos días antes del allanamiento realizado en Tigre. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Luis Armella indagará a la mujer por el delito de trata de personas. Mientras tanto, los investigadores avanzan con el análisis de los elementos secuestrados durante el procedimiento.