La situación obligó a que la Sociedad de Amigos Protectores del Animal Abandonado (Sapaab) de Bolívar solicitara la intervención del municipio y la fiscalía.

La ciudad bonaerense de Bolívar se encuentra en alerta por el envenenamiento masivo de perros: más de 80 animales murieron en distintos barrios de la localidad en lo que va del año. En general, los fallecimientos ocurrieron en zonas transitadas y en espacios públicos, y se registraron síntomas similares en cada caso. Este fin de semana se registraron tres decesos.

En todos los casos, la sintomatología es la misma y los animales mueren en minutos. El primer caso de este mes fue el 15 de julio, cuando un perro fue hallado alrededor de las 15:30, minutos antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, en la zona de la avenida 25 de Mayo y Uriburu.

La situación obligó a que la Sociedad de Amigos Protectores del Animal Abandonado (Sapaab) de Bolívar solicitara la intervención del municipio y la fiscalía. Jorgelina González, integrante de la organización, indicó que trabajan en conjunto con las autoridades locales y pidió la colaboración de los vecinos para identificar a los responsables.

En las últimas horas, la Municipalidad de Bolívar informó que el área de Zoonosis determinó que los animales afectados fueron envenenados y convocó a Sapaab a revisar las cámaras del Centro de Monitoreo, según informó el medio local Presente. Asimismo, comprobaron que los perros tenían familias responsables y se les brindó acompañamiento y colaboración a sus propietarios frente a la situación.

“No tenemos ninguna idea de quién puede ser. Estamos trabajando articuladamente con el municipio, pidiendo cámaras, tanto las oficiales como las de los vecinos”, afirmó González en diálogo con Infobae en vivo.

Los síntomas del envenenamiento de perros en Bolívar

El ataque contra los perros se repite de la misma manera en todos los episodios. Los perros aparecen muertos o agonizando en zonas específicas, de a tres o cuatro animales. “La situación se da por zonas. Nos avisan los vecinos que en una determinada calle aparecen varios perros envenenados”, precisó González.

Según la integrante de la organización, el veneno usado es una sustancia azul mezclada con restos de comida o grasa. Cuando los animales huelen o ingieren el cebo, mueren en pocos minutos. “Es un veneno irreversible. Hay algunos perros que se intoxican o se envenenan con otros productos y los salvan los veterinarios, pero en este caso no”, detalló.

El rápido efecto del veneno dificulta la posibilidad de auxiliar a los animales. Además, González advirtió que la sustancia representa un riesgo para niños y adultos, ya que los cebos quedan en la vía pública y podrían ser manipulados de manera accidental.

Qué se sabe del responsable

En tanto, la municipalidad habilitó una línea telefónica para que los vecinos realicen denuncias. También comenzaron a revisar las cámaras de seguridad oficiales y privadas. Pero el acceso a las cámaras de los vecinos presenta algunas limitaciones, ya que no todos autorizan su uso y no todos los dispositivos graban de manera continua.

La Municipalidad de Bolívar tiene cámaras en lugares estratégicos, pero la mayoría de las muertes se da en lugares sin vigilancia pública. Por esta razón, la cooperación de los vecinos resulta fundamental para avanzar en la investigación y encontrar al responsable.

Por último, el municipio pidió a la comunidad que aporte cualquier información que pueda ser útil para dar con el o los responsables del hecho. Los vecinos pueden comunicarse de forma anónima durante las 24 horas al 2314-482404. Además, recomendaron no manipular elementos sospechosos que puedan aparecer en la vía pública y dar aviso inmediato a las autoridades, dado el riesgo que puede presentar el veneno tanto para los animales como para las personas.