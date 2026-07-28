Ciencia ficción animada: la serie con tintes de comedia que todos ven en HBO Max

Fired on Mars es una de las series más vistas de HBO Max.

Fired on Mars es una serie de televisión estadounidense de comedia y ciencia ficción animada para adultos creada por Nate Sherman y Nick Vokey para la plataforma HBO Max, basada en su cortometraje homónimo estrenado en 2016. La producción ejecutiva de la obra estuvo a cargo de Sherman, Vokey, Carson Mell y Brian A. Miller, con Jackie Buscarino como productora supervisora.

El apartado musical contó con la composición de Grey Gersten, el montaje fue realizado por Rob Getzschman y los servicios de animación fueron desarrollados por el estudio Rough Draft Studios. La trama argumental sigue a Jeff Cooper, un diseñador gráfico contratado por la compañía tecnológica Mars.ly dentro de la única colonia habitada en el planeta Marte.

Tras ser despedido bajo el argumento de que su puesto resulta redundante, el protagonista se ve imposibilitado de reubicarse en otra área o retornar a la Tierra, quedando confinado en las instalaciones de la empresa. La narrativa aborda su intento por redefinir su vida e identificar un nuevo propósito personal mediante la guía de gurús excéntricos, al tiempo que busca sortear la burocracia corporativa de la firma y sostener una relación a distancia con su pareja, Hannah, quien permanece en la Tierra.

De qué trata el primer capítulo de Fired on Mars

Tras desempeñarse durante siete meses como diseñador gráfico para la empresa Mars.ly en Marte, Jeff Cooper es cesanteado debido a que su puesto resulta declarado redundante. Durante el período de inactividad, busca pasatiempos para ocupar su tiempo -entre ellos, el etiquetado de objetos cotidianos- mientras enfrenta el distanciamiento de sus antiguos compañeros, el aislamiento personal y el deterioro de su relación sentimental a distancia con Hannah, quien reside en la Tierra.

Ante el fallecimiento imprevisto de una empleada del área de Dreamspiration, Jeff postula para cubrir la vacante; sin embargo, la posición es otorgada a Ted, un trabajador que permanece en estado de sueño suspendido dentro de un contenedor acuático denominado el Tanque. Al reclamar la decisión ante sus supervisores, Darren y Brandon, se le notifica que debe ingresar a dicho contenedor o perder el acceso a los servicios de la compañía, incluyendo su vivienda y el suministro de alimentos.

Fired on Mars

Elenco completo de Fired on Mars