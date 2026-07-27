Ni PS5 ni PC gamer: la guía definitiva para correr juegos de última generación usando la pantalla de tu televisor

La nueva función permite iniciar un videojuego directamente desde la aplicación de Prime Video.

Amazon dio un paso más para combinar el streaming con los videojuegos al integrar su servicio de juego en la nube Amazon Luna dentro de Prime Video. Gracias a esta novedad, los suscriptores pueden acceder a títulos de gran presupuesto como Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26, Indiana Jones y el Gran Círculo y Fallout 4 sin necesidad de descargarlos o contar con una consola.

La nueva función permite iniciar un videojuego directamente desde la aplicación de Prime Video utilizando la tecnología de juego en la nube. Esto significa que el procesamiento se realiza en los servidores de Amazon, por lo que alcanza con un televisor compatible o incluso un celular para usarlo como control, siempre que se disponga de una conexión a internet estable.

Qué juegos están disponibles

El catálogo inicial apuesta por producciones AAA, es decir, videojuegos que normalmente se encuentran en PC o consolas. Entre los títulos confirmados aparecen Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26, Indiana Jones y el Gran Círculo, Fallout 4, Marvel's Guardians of the Galaxy, Shadow of the Tomb Raider, Goat Simulator 3 y WRC Generations.

A diferencia de la estrategia de Netflix, enfocada principalmente en juegos para dispositivos móviles y experiencias casuales, Amazon busca atraer a los usuarios con producciones de mayor presupuesto y reconocimiento internacional. La integración también elimina la necesidad de instalar una aplicación independiente de Amazon Luna para comenzar a jugar.

Alcanza con un televisor compatible o incluso un celular para usarlo como control.

Cómo funciona la nueva propuesta

La nueva sección de Juegos aparece dentro de la aplicación de Prime Video para dispositivos Fire TV en Estados Unidos y Reino Unido. Desde allí, los usuarios pueden elegir un título y empezar la partida al instante. Además de utilizar un joystick conectado al televisor, Amazon habilitó la posibilidad de controlar los juegos mediante un celular compatible.

Por el momento, esta integración está limitada a esos dos mercados y no existe una fecha oficial para su llegada a otros países. Sin embargo, la compañía confirmó que planea expandir la disponibilidad a más dispositivos y regiones en el corto plazo.

Con esta iniciativa, Amazon busca aprovechar la enorme base de usuarios de Prime Video para impulsar el crecimiento de Amazon Luna y posicionarse con mayor fuerza en el mercado del gaming en la nube. La propuesta reúne películas, series y videojuegos en una misma plataforma, simplificando el acceso al entretenimiento digital para quienes ya cuentan con una suscripción al servicio.