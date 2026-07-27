Macri desembarca al país con su gira, a la espera de una alianza con Milei

Mauricio Macri regresó al país tras el Mundial y ya definió el destino de su siguiente reaparición pública. Será en Jujuy durante agosto en el marco del Próximo Paso tour que lo llevó a recorrer distintos puntos del país a lo largo del año para alimentar las especulaciones sobre una nueva candidatura presidencial.

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El titular del PRO navega por horas turbulentas en medio de las negociaciones cruzadas que miembros del macrismo realizan a sus espaldas con La Libertad Avanza después del cambio de actitud de Karina Milei respecto a la estrategia de alianzas oficial para 2027. A la incomodidad por la designación de Diego Santilli como Jefe de Gabinete, se suman los gestos públicos hacia su primo Jorge Macri que generaron rispideces dentro del vínculo familiar y político.

Mauricio busca ser él quien negocie un acuerdo en su territorio más preciado, cuya fuerza administra desde hace más de 18 años. Esta mañana se definió seguir con el camino de apariciones provinciales que anotan a Jujuy para el encuentro del NOA y en septiembre la Patagonia.

En paralelo a ese posible acuerdo de figuras nacionales, el PRO a cargo del diputado Fernando de Andreis busca contentarse con, por lo menos, conseguir más intendentes en 2027.

El partido fundado por Macri impulsa un plan para llegar a tener 150 jefes comunales desplegados en todo el país. “Es una estrategia política que busca reconstruir y fortalecer al espacio desde abajo hacia arriba, comenzando por los municipios y los concejos deliberantes”, comunican los armadores.

Hoy hay presencia amarilla en 35 municipios a los que se suma CABA, Chubut y Entre Ríos. La iniciativa parte de una premisa que Macri repite como mantra desde que ganó Javier Milei: donde gobierna el PRO, la gente vive mejor. “El objetivo es ampliar la presencia territorial del partido, tener una red de gobiernos locales con un modelo de gestión enfocado en la eficiencia, la cercanía con los vecinos y la modernización del Estado”, detallan sobre los ejes en los que el ex presidente viene reiterando en sus encuentros con referentes locales y provinciales.

Tras el éxodo macrista a LLA en distintos niveles, el plan apunta a identificar, acompañar e impulsar a nuevos dirigentes capaces de representar al PRO en las intendencias. Es parte del Próximo Paso tour que incluye consolidar candidaturas en todos los niveles, con la incógnita principal de la disputa presidencial frente a la reelección mileísta.

“La reconstrucción del espacio comienza en el territorio” y que son las gestiones municipales las que mejor expresan su forma de gobernar. La semana que viene arranca la Escuela de Formación de dirigentes con capacitaciones diversas. Ven que LLA no muestra interés en la disputa de intendencias y que desde esa falencia pueden consolidar una fortaleza capaz de hacer resurgir al partido en el mediano plazo.

Macri en tanto siguió con la gestualidad propia de un precandidato. Durante el mundial en Estados Unidos el expresidente buscó mostrar otro perfil alejado del universo político, con comentarios sobre el desempeño futbolístico de la Selección y una participación pretendidamente simpática en un canal de streaming. Sin embargo, se tomó su tiempo para diferenciarse de la consigna que la Scaloneta desplegó a favor de la soberanía de las Islas Malvinas