En el 74° aniversario del fallecimiento de Eva Perón, Mariel Fernández encabezó el acto homenaje en Moreno

Convocado por la Secretaría de las Mujeres del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, la intendenta Mariel Fernández encabezó un tradicional homenaje en el marco del 74° aniversario de su paso a la inmortalidad de Eva Perón. La jornada reunió a dirigentes, militantes, vecinos y vecinas y contó con una intervención artística protagonizada por 300 Evitas y la tradicional Marcha de las Antorchas

“Ustedes saben compañeros porque no nos olvidamos de la compañera Evita, porque a la compañera Evita le dolía el sufrimiento del pueblo, por eso no la olvidamos, por eso quisieron esconder su cuerpo, por eso siempre persiguen al peronismo y es un sentimiento que pasa de generación en generación”, expresó la dirigente en el acto central en el Boulevard Evita y la avenida Del Libertador, donde se rindió homenaje a Eva Perón y se reafirmó la vigencia de su legado político y social.

“Tenemos un país hermoso, un país con historia, con una historia como tan pocos tienen la suerte de tener, la dignidad de sentirnos y tener la identidad de trabajadores, aún cuando el presidente Milei insista en un industricidio como jamás hemos visto, aunque el presidente Milei insista en adherir a una campaña nacional en contra de los argentinos”, desarrolló Fernández junto a dirigentes locales, provinciales y nacionales, militantes, vecinos y vecinas del distrito para recordar el legado de una de las principales referentes del movimiento peronista.

Durante la jornada, la jefa comunal destacó que: “Hombres y mujeres todos los días salen a trabajar y se organizan porque sueñan con una Patria y una Argentina donde podamos vivir con dignidad, una Argentina donde a nuestra familia no le falte nada”, y continuó: “El pueblo argentino no sueña con riquezas y grandes cosas, el pueblo argentino piensa en vivir con dignidad, tener un trabajo, que nos podamos educar, disfrutar, que podamos ver crecer a nuestros hijos, con un pueblo y un Gobierno que los abrace, que los quiera, se conmueva y que represente como dice la compañera Cristina Fernández de Kirchner”.

En ese marco, se desarrolló una intervención artística y política protagonizada por 300 mujeres de organizaciones políticas y sociales de Moreno, quienes caracterizaron a Eva Perón y representaron distintas escenas inspiradas en su legado, reivindicando su lucha por la justicia social, los derechos de las mujeres y la soberanía nacional. Además se realizó una misa en la Catedral de Moreno y continuaron con la tradicional marcha de antorchas desde el Palacio Municipal hasta el Boulevard Evita, donde se encuentra el busto de Eva Perón.

El legado peronista

"El peronismo fue la creación de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, el peronismo sigue siendo la estrategia de los más humildes, de poder, de los que viven de su trabajo y por esa razón ningún desencuentro, ninguna falta de entendimiento entre nosotros, ninguna bronca, ningún rencor está sobre los destinos de nuestra patria", detalló la intendenta de Moreno. "Que nada sea más importante que la reconstrucción de nuestra patria y los invito a cada uno de ustedes, a cada una de las compañeras que están acá que no perdamos la esperanza, que no bajemos los brazos”, alentó la referente bonaerense.

"Por favor que sientan, que crean en nuestros mártires, que crean en los soldados de Malvinas y que cuando nos pongamos la camiseta de nuestro país pateemos la pelota para el mismo lado como hizo la Selección Nacional en el último mundial, juguemos un último partido. Le pido a la compañera Evita que yo sé que está con nosotros, llénanos de tu luz, danos sabiduría, danos unidad y ojalá que nos estés mirando con el general Perón y Néstor. ¡Viva la compañera Evita!, ¡Viva Perón!¡Viva Néstor!, ¡Viva Cristina!"", concluyó la referente.