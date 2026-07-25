“No voy por el dinero”: Lebron James reveló el motivo por el que eligió Philadelphia 76ers

LeBron James sacudió la NBA al anunciar que, tras ocho temporadas en Los Angeles Lakers, se unirá a Philadelphia 76ers para buscar un nuevo desafío a sus 41 años. El histórico máximo anotador de la liga decidió dejar la franquicia californiana y firmar un contrato de dos años con el equipo de Pensilvania, en uno de los movimientos más destacados de los últimos tiempos. "Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de la victoria, otro campeonato”, reveló tras tomar la decisión.

Un acuerdo por dos temporadas y una cláusula clave

Según informaron fuentes, el acuerdo entre LeBron y los 76ers será por dos temporadas a cambio de ocho millones de dólares. Además, el basquetbolista tendrá la opción de decidir tras el primer año si continúa o si se convierte en agente libre sin restricciones. Esta será la cuarta camiseta que vista en su carrera, luego de sus pasos por Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers.

El propio LeBron explicó sus motivos en un extenso mensaje publicado en su cuenta personal de X (antes Twitter): “Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia. ¿Por qué estoy realmente jugando en este momento? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de la victoria, otro campeonato”.

El ambicioso proyecto de los 76ers

Con la llegada de LeBron, Philadelphia 76ers apunta a potenciar un plantel que ya se reforzó a principios de julio con la incorporación de Jaylen Brown, MVP de las Finales de 2024, y cuenta con la presencia del MVP 2023, Joel Embiid. A pesar de estas figuras, la franquicia cayó en las semifinales de la Conferencia Este tras perder 4-0 ante New York Knicks, que finalmente se coronaron campeones.

En Los Angeles Lakers, LeBron había tenido una temporada complicada. Se perdió los primeros 14 partidos por una ciática y, hacia el final, pasó a ser la tercera opción ofensiva detrás de Luka Doncic y Austin Reaves. En su 23º año en la NBA, promedió 20,9 puntos, 7,2 asistencias, 6,1 rebotes y 1,2 robos por partido. Los Lakers fueron eliminados en semifinales de la Conferencia Oeste con un contundente 4-0 ante Oklahoma City Thunder.

El entrenador de los 76ers, Nick Nurse, tendrá la responsabilidad de dirigir a uno de los jugadores más destacados de la historia del baloncesto. LeBron James cuenta con un palmarés impresionante: cuatro títulos de campeón de la NBA (dos con Miami Heat en 2012 y 2013, uno con Cleveland Cavaliers en 2016 y otro con Los Angeles Lakers en 2020), siendo MVP de las Finales en todas esas ocasiones.

Además, fue elegido Jugador Más Valioso de la NBA en cuatro ocasiones (2009, 2010, 2012 y 2013) y fue seleccionado para participar en 22 All-Star Games. En el plano internacional, sumó tres medallas doradas con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2008, 2012 y 2024, además de una medalla de bronce en Atenas 2004, año en que Estados Unidos perdió contra Argentina en semifinales.

“Pensé que había terminado”: la confesión de LeBron

En su comunicado, LeBron reveló que tras terminar la temporada anterior pensó que su carrera estaba finalizada: “Pensé que había terminado cuando terminó la temporada. No estaba listo para anunciarlo, y sabía que necesitaba algo de tiempo para realmente decidir, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido”. Sin embargo, su amor por el juego y las ganas de seguir compitiendo lo llevaron a tomar esta nueva decisión.