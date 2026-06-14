El sincericidio Wembanyama tras la derrota en la final de la NBA: “No estaba preparado para ganar el anillo”

La serie terminó 4-1 a favor de los Knicks, quienes cortaron una sequía de 53 años sin campeonatos.

Victor Wembanyama, la joven estrella francesa de 22 años y 2.26 metros, vivió un durísimo momento tras la derrota de San Antonio Spurs frente a New York Knicks en la final de la NBA 2026. A pesar de liderar a uno de los planteles más jóvenes en llegar a esta instancia, la serie terminó 4-1 a favor de los Knicks, quienes cortaron una sequía de 53 años sin campeonatos.

El pivote no ocultó su frustración en la conferencia de prensa posterior al último partido, que terminó 94-90 en San Antonio. "No estaba preparado para ganar el anillo", reconoció Wembanyama con honestidad. Afirmó que, aunque el equipo no carece de talento, los errores fueron determinantes: “No nos falta talento ni capacidades, pero cometemos demasiados errores, yo cometo demasiados errores”.

En el encuentro decisivo, Wembanyama sumó 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones, pero su rendimiento ofensivo fue el más bajo de la serie, con 12 de 19 tiros fallados y apenas tres puntos en el último cuarto. Por su parte, Jalen Brunson, rival y figura de los Knicks, anotó 45 puntos y fue elegido MVP de las finales.

“Es la mayor lección de mi vida. Voy a aprender más que nunca", aseguró el francés, apodado “el Alien”. Además, explicó qué aspectos del juego de Brunson quiere incorporar: “Quiero mantener la mente fresca, conservar el control del juego todo el tiempo. Eso es lo que se destaca en Jalen Brunson”.

Wembanyama admitió que su irregularidad fue clave en la derrota. “Hay demasiados momentos en los que soy pasivo, en los que no tengo el control del juego que me gustaría tener, y eso me cuesta”. La frustración aumentó al saber que tendrá que esperar “al menos cien partidos” para tener otra chance de disputar una final. “Voy a tener que guardar este sentimiento dentro de mí, bajar revoluciones y rendir al máximo durante cien partidos”, agregó.

El jugador también remarcó la importancia de minimizar errores en instancias decisivas: “Una de las cosas que he aprendido es que el margen de error es muy estrecho. Dominamos la mayor parte de la serie, pero nuestros errores fueron castigados con dureza. No podemos tener altibajos tan grandes”.

Los números de Wembanyama en la temporada 2025/2026 de la NBA

A pesar de la derrota, Wembanyama confirmó su enorme crecimiento en la NBA. En su segunda temporada, disputó 64 partidos promediando 25 puntos (13° en la liga), 11.5 rebotes (4°) y lideró la competencia en tapones con 3 por partido. Estas cifras lo llevaron a ser reconocido como el mejor defensor del año, integrar el quinteto ideal y quedar tercero en la lucha por el MVP de la temporada regular.