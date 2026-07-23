La morosidad con bancos volvió a ser récord en mayo y alcanzó casi el 8%

Los atrasos de familias y empresas en el pago de deudas contraídas con bancos y billeteras virtuales aumentaron con fuerza durante mayo, una situación que refleja las dificultades económicas de los hogares para afrontar sus compromisos financieros.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de información del Banco Central, indicó que en mayo la mora total (incluyendo tanto familias como empresas) alcanzó el 7,6% en los bancos y el 29,6% en las billeteras virtuales, tras acumular 19 meses de incrementos desde octubre de 2024.

La creciente morosidad ya comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados, donde Unión por la Patria, la izquierda y Provincias Unidas intentan impulsar un proyecto destinado a crear un Programa de Desendeudamiento para las familias.

Desde hace dos meses, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, encabezada por el sindicalista Hugo Yasky, analiza un conjunto de 18 proyectos de ley orientados a asistir a usuarios de tarjetas de crédito y a personas que tomaron préstamos mediante billeteras virtuales.

Una de las iniciativas bajo análisis, presentada por los peronistas Guillermo Michel y Marianella Marclay, propone crear el “Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas”, mediante el cual la Anses concedería créditos de hasta 1,5 millones de pesos para cancelar obligaciones vencidas.

Morosidad récord en familias y empresas en mayo

El informe del CEPA titulado "Endeudamiento y mora en familias y empresas" señaló que la morosidad bancaria alcanzó el 7,6% en mayo, luego de registrar 19 meses seguidos de aumentos desde el 1,5% observado en octubre de 2024.

La entidad explicó que el deterioro impactó principalmente sobre las familias, cuyo índice de mora creció del 2,5% al 12,3% desde octubre de 2024, mientras que entre las empresas avanzó del 0,7% al 3%.

Fuente: CEPA

"El incumplimiento de las familias se concentra en préstamos personales y tarjetas de crédito, que representaron 73% del saldo irregular total a abril 2026. El ratio sumó 12,5% en tarjetas de crédito y 14,9% en prestamos personales", agregó el informe.

El trabajo del CEPA también alertó sobre el marcado crecimiento de los incumplimientos entre las familias que utilizan billeteras virtuales, al señalar que "la mora saltó de 7,3% en noviembre 2024 a 29,6% en mayo 2026. Este récord perforó el techo de la pandemia (27,1% en mayo 2020).

El documento remarcó, además, que "la morosidad en la totalidad del sistema financiero (contemplando tanto bancos como billeteras virtuales) se encuentra en niveles de 15,5% en mayo 2026".