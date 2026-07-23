La esposa de Leandro Paredes rompió el silencio en medio de la polémica por la final: "Demostraron una vez más..."

Habló la esposa de Paredes.

Leandro Paredes volvió a la Argentina en medio de una fuerte polémica, luego de protagonizar un violento episodio en el epílogo de la final del Mundial 2026 ante España. En ese contexto, su esposa, Camila Galante, decidió salir a bancarlo públicamente con un mensaje que se viralizó en cuestión de minutos.

Tras el pitazo final que consagró a España por 1 a 0, se desató una gresca entre jugadores de ambos seleccionados. Paredes quedó en el centro de la escena al protagonizar un cruce con Eric García y otro con Gavi, lo que derivó en su expulsión pese a que el partido ya había terminado. El episodio abrió una investigación disciplinaria de la FIFA y expuso al volante a una posible sanción, en medio de un clima ya tensionado por la derrota.

El mensaje de Camila Galante

En ese escenario llegó el descargo de su esposa. Minutos después de que el plantel aterrizara en Buenos Aires, Camila Galante publicó una carta en Instagram que rápidamente sumó decenas de miles de "me gusta". "Estoy inmensamente orgullosa de vos. Para nosotros siempre vas a ser un campeón", escribió, acompañando el texto con una foto familiar.

La esposa de Paredes habló sobre lo sucedido.

"Demostraron una vez más..."

La empresaria eligió centrarse en el esfuerzo por sobre el resultado. "Hay momentos en la vida que quedan grabados para siempre, y este Mundial va a ser uno de ellos. No porque haya salido como todos soñábamos, sino porque tanto vos como este grupo demostraron una vez más lo enormes que son", sostuvo. Y agregó: "Dejaste el alma en cada partido, en cada minuto, defendiendo esta camiseta que tanto amás".

El tramo más emotivo llegó cuando Galante habló de Victoria, Giovanni y Lautaro, los tres hijos que tiene junto al mediocampista. "Dos de nuestros hijos ya son grandes y entienden todo. No sabés el orgullo que sienten al hablar de vos", reveló, y describió la admiración con la que los chicos siguen cada partido de su padre.

El posteo de la esposa de Paredes.

Un respaldo que va más allá del resultado

La fundadora de Galante Cosmética, marca en la que Paredes es imagen de la línea masculina, remarcó que la grandeza de su marido no depende de un título: "Tu grandeza está en los valores que nos transmitís, en el ejemplo que das". Cerró con una frase que redobló el apoyo de los hinchas: "Acá los esperamos con la cabeza en alto porque ustedes ya son campeones de todo".