Ucrania nombra a un nuevo comandante en jefe tras las protestas

El general de división Mijailo Drapati asiste a una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ante el ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania)

Por Yuliia Dysa y Olena ​Harmash

KIEV, 22 jul (Reuters) - El presidente Volodímir Zelenski nombró el martes a un joven general de división, Mijailo Drapati, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ‌de Ucrania tras varios días de ‌protestas callejeras, lo que supone la mayor reorganización en el mando militar del país desde que comenzó la guerra con Rusia.

Zelenski sustituyó a Oleksandr Sirski, de 60 años, por Drapati, de 43, un comandante respetado y con amplia experiencia que dirigió las fuerzas terrestres del país entre 2024 y 2025 y al que se describe como un general de nueva generación.

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La semana pasada, la reorganización del Gobierno de Zelenski y la ​destitución del ministro de ⁠Defensa, el reformista y experto en tecnología Mijailo Fedorov, de 35 años, tras apenas ‌medio año en el cargo, despertaron la preocupación entre los analistas ⁠de que Ucrania pudiera perder el impulso que ⁠había adquirido recientemente en el campo de batalla.

Ucrania ha estado tratando de tomar la delantera en la guerra asestando duros golpes al sector energético de Rusia —su principal fuente de ⁠ingresos presupuestarios— y a su logística.

"Las operaciones de las Fuerzas de Defensa ​de Ucrania siguen en marcha y deben continuar de forma ‌constante. El plan de Ucrania de sanciones ‌de largo alcance y nuestro programa de ataques de medio alcance se llevarán ⁠a cabo con absoluta precisión", dijo Zelenski al presentar a Drapati.

La inesperada reorganización del Gobierno de la semana pasada provocó una crisis política que puso de manifiesto las debilidades de la gestión interna de Ucrania debido a la ausencia de elecciones durante ​la guerra.

DRAPATI, CONSIDERADO ‌LA VOZ DEL CAMBIO

El nombramiento de Drapati se produce tras varios días de protestas desencadenadas por lo que, según los críticos, fueron cambios en el Gobierno mal explicados, y refleja la postura de los ucranianos que consideran que el uso de la tecnología es fundamental para ganar la guerra. ⁠La carrera de Drapati se forjó luchando contra las tropas rusas durante más de una década.

Sirski desempeñó un papel clave en la defensa de Kiev en los primeros días de la guerra y ocupaba su cargo desde principios de 2024.

Sin embargo, también ha sido objeto de duras críticas por un estilo de mando rígido que, según algunos miembros del ejército, ha provocado pérdidas de efectivos injustificadamente elevadas.

Las voces en su contra han surgido periódicamente, pero la ‌reorganización de la semana pasada sacó a la luz las profundas divisiones existentes en el mando de la defensa ucraniana.

Los críticos habían acusado a Zelenski de favorecer a Sirski frente a Fedorov en un conflicto entre ambos, y los analistas se preguntaban si Ucrania podría ganar la guerra, que ya se encuentra en su quinto año, bajo el liderazgo ‌de Sirski.

"Trabajaré de forma responsable, con total dedicación y respetando a las personas que hoy defienden nuestro país", declaró Drapati en Facebook.

Fedorov, cuyo regreso al cargo era una de las principales ‌reivindicaciones de los manifestantes, ⁠acogió con satisfacción el nombramiento.

"Esto supone un soplo de aire fresco y una nueva fuente de esperanza en la lucha de los pueblos ​libres por la libertad y la justicia. Es la voz del cambio que ya no se podía seguir ignorando", declaró Fedorov en X.

(Reporte y redacción de Yuliia Dysa; reporte adicional de Olena Harmash; edición de Edmund Klamann; edición en español de Jorge Ollero Castela)