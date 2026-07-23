Colapinto debió estar con españoles en la conferencia de prensa.

Después de haber quedado en el décimo lugar en el GP de Bélgica horas antes de la definición de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección Argentina y España, Franco Colapinto ha vuelto al paddock este miércoles para comenzar con los preparativos de la decimoprimera fecha. Como en cada fin de semana, la FIA reúne a algunos pilotos de la Fórmula 1 para una conferencia de prensa grupal y la cita en el Hungaroring no fue la excepción.

Y es que este jueves, el piloto argentino fue emparejado en la conferencia previa al Gran Premio de Hungría con Fernando Alonso y Carlos Sainz, los dos españoles que ya habían vaticinado el triunfo de los europeos en la final del Mundial. De hecho, Colapinto se mostró molesto con la decisión de la FIA, algo que dejó claro en conversaciones con Juan Fossaroli: “Es una vergüenza. Estoy de mal humor”.

Una de las cosas que más molestó al pilarense es la proliferación de las camisetas españolas en el paddock, como si se tratase de una moda por la obtención de la segunda estrella, ya que nunca había visto muchas casacas de España en el paddock. “Estoy re caliente. Ya estaba mejor, pero me vine acá lleno de estas gentes”, afirmó Franco, que también advirtió que espera que al menos aprendan a cantar y celebrar porque fueron “bastante aburridos”.

En cuanto a la conferencia de prensa, la pregunta sobre la definición de la Copa del Mundo no podía faltar, aunque ni siquiera los dos españoles se mostraron muy alegres de compartir la sala con el argentino. Sobre el desarrollo del partido, Colapinto apenas emitió un comentario breve: “Duro. España ha jugado el mejor fútbol del Mundial y son los merecedores campeones. Estoy orgulloso de Argentina”.

Por el lado de los españoles, Sainz agregó: “Sentía que era el Mundial de España para ganar, y creo que se lo merecen, jugaron el mejor fútbol de la Copa”. Y, por último, Alonso fue el que más se explayó resaltando el buen momento del fútbol de su país: “Solo vi el partido y lo disfruté. España jugó un gran torneo y estamos orgullosos de la selección, ganando tres Eurocopas y dos Mundiales, también somos campeones del mundo femenino. Seguro que algo que se está haciendo bien en cuanto a fútbol”.

Colapinto agradeció a la Selección por lo hecho en el Mundial.

Horarios del GP de Hungría 2026 de F1

Tras el GP de Bélgica, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Hungaroring, donde se disputará el Gran Premio de Hungría entre el 24 y 26 de julio por la decimoprimera fecha. A continuación, los días y horarios: