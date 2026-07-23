Nicolás Otamendi anunció su retiro de la Selección Argentina después del Mundial 2026: "Orgullo inmenso"

Nicolás Otamendi anunció su retiro de la Selección Argentina: el mensaje del defensor central de 38 años.

Nicolás Otamendi anunció este jueves por la tarde su retiro de la Selección Argentina, días después de disputar la final del Mundial 2026. Con un emotivo mensaje en redes sociales, el defensor central de 38 años, que en este semestre jugará en River Plate, comunicó que el duelo ante España fue el último de su carrera con la camiseta de la 'Albiceleste'. "Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida", expresó.

El zaguero disputó 139 partidos con el combinado nacional, en los que convirtió ocho goles y repartió tres asistencias. En los últimos años, fue referente en el plantel dirigido por Lionel Scaloni que ganó la Finalissima en 2022, las Copas América 2021 y 2024 y el Mundial de Qatar 2022. "Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo", cerró.

El mensaje completo de Nicolás Otamendi en redes sociales: "Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo"

Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera.

Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dió el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos.

El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo.

Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida.

Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño.

Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos.

Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes.

Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida.

Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo.

La despedida de Claudio 'Chiqui' Tapia a Otamendi: "La Selección siempre será tu familia"

Ota querido, por defender la albiceleste con tanto orgullo y amor propio, por tu entrega, por cumplirnos el sueño a todos los argentinos y por todos estos años compartidos, simplemente, GRACIAS.



Se hace difícil poner en palabras lo que significás para este grupo y para un país entero que te vio jugar con el corazón. Sin dudas, uno de los guerreros más grandes, líder dentro y fuera de la cancha, ídolo y ejemplo. Tu huella va a quedar grabada para siempre en la historia de nuestro fútbol.



Te quiero mucho, General. Las puertas de la AFA estarán siempre abiertas y la Selección siempre será tu familia.