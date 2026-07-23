Lambiase dejará Red Bull a fin de año.

Una de las noticias más impactantes que se dieron a conocer a principio de año en la Fórmula 1 es la partida de Gianpiero Lambiase, quien dejará Red Bull una vez terminada la temporada para convertirse en refuerzo de McLaren para 2028. Sin dudas, fue un baldazo de agua fría para la escudería austriaca, puesto que el ingeniero ha sido la voz en la radio de Max Verstappen desde su debut en el equipo principal de la estructura en 2016.

Con cuatro títulos conseguidos juntos, la partida del ítalo-británico incluso puso en duda la continuidad del piloto neerlandés en el equipo de Milton Keynes, que ha ido desarmándose poco a poco desde la salida de Adrian Newey en 2025. De hecho, uno de los nombres que sonaban para abandonar a la marca de las bebidas energéticas era Tom Hart, quien viene desempeñándose como jefe de rendimiento de Verstappen.

Durante las últimas semanas habían surgido rumores sobre el posible fichaje del ingeniero en Williams, donde apuntaba a convertirse en director de carrera de Alex Albon, aunque Red Bull ha hecho lo necesario para frenar las negociaciones. Y es que este lunes, Motorsport confirmó que el británico será el próximo director de carrera del tetracampeón del mundo, ocupando así el lugar que actualmente tiene Lambiase.

Uno de los primeros indicios sobre la permanencia de Hart la había dado Laurent Mekies durante el GP de Austria, ocasión en la que se refirió a los profesionales que sonaban para salir de Red Bull. “La mayoría de ellos siguen en el box. Algunos nunca habían querido marcharse, otros han cambiado de opinión y se quedan con nosotros”, señaló el director del equipo austriaco, que todavía debe encontrar la manera de asegurar la permanencia de Verstappen.

El caso es que Max tiene contrato hasta 2028, pero puede activar la cláusula de rescisión después del GP de Hungría, ya que no se encuentra entre los tres mejores del campeonato ni es un candidato al título con el actual RB22. Por fuera de esto, lo cierto es que Hart se mantendrá como director de carrera independientemente de lo que suceda e incluso se estima que podría llegar a reemplazar a Lambiase en algunas carreras de este año para ir procesando la transición.

Hart lleva años trabajando junto a GP en Red Bull.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Bélgica