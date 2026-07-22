Candidatos respaldados por Trump ganan las reñidas primarias de Arizona

Fiesta para seguir los resultados electorales del representante estadounidense y candidato republicano a gobernador de Arizona, Andy Biggs.

​Los votantes republicanos en las primarias de Arizona celebradas este martes designaron a candidatos conservadores para las reñidas contiendas por la gobernación y un escaño ‌en la Cámara de Representantes de ‌Estados Unidos, mientras que los demócratas se unieron en torno a los candidatos moderados de cara a las elecciones de mitad de legislatura del 3 de noviembre.

Los resultados también supusieron una victoria para el presidente de EEUU, Donald Trump, quien respaldó a los republicanos vencedores en dos de las contiendas de primarias más seguidas.

El congresista Andy Biggs ganó con holgura la nominación republicana a gobernador y se enfrentará a la ​gobernadora demócrata Katie Hobbs, que ⁠no tuvo rival en sus primarias.

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Con el respaldo de Trump, Biggs derrotó con ‌facilidad al representante David Schweikert y a otros dos candidatos, según ⁠las proyecciones de medios de comunicación.

Biggs es un ⁠antiguo líder del grupo de derecha "Freedom Caucus" de la Cámara de Representantes de EEUU, que aboga por recortes profundos en los programas de protección social como parte de su ⁠programa para hacer frente al déficit y la deuda presupuestaria federal.

En 2022, los ​republicanos también nominaron a una candidata de la derecha ‌para gobernadora, Kari Lake, que acabó siendo derrotada ‌por Hobbs en una reñida contienda.

Por su parte, el exjugador profesional de ⁠fútbol americano Jay Feely, que también cuenta con el respaldo de Trump, derrotó a dos rivales y se aseguró la candidatura republicana, lo que le sitúa en la papeleta electoral de noviembre para las elecciones al 1.º distrito congresional de Arizona.

El escaño ​lo ocupa actualmente ‌Schweikert.

Los demócratas se han fijado este escaño vacante del distrito metropolitano de Phoenix como una de sus principales prioridades en su intento por recuperar el control mayoritario de la Cámara de Representantes frente a los republicanos.

Los republicanos inscritos superan en número a los demócratas inscritos en Arizona, pero el ⁠gran número de independientes hace que el estado se considere muy reñido.

Aún no estaba claro qué demócrata sería designado para competir contra Feely.

Con el 76% de los votos escrutados, Amish Shah lideraba frente a Marlene Galan-Woods, con un 42% frente a un 32,3%. Shah, médico de urgencias, derrotó por un estrecho margen a Galan-Woods en la nominación del partido en 2024. Ella es una exrepublicana y experiodista de televisión cuyos partidarios van desde el senador ‌estadounidense Mark Kelly, un demócrata de Arizona, hasta el Comité de Campaña Demócrata del Congreso.

Los republicanos ocupan actualmente 218 escaños en la Cámara de Representantes frente a los 212 de los demócratas, sin contar a un independiente que se alinea con los republicanos y cuatro escaños vacantes. Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para recuperar la mayoría ‌en la Cámara a partir de 2027.

Analistas políticos consideran que la contienda de noviembre está muy reñida en un distrito que el candidato presidencial demócrata Joe Biden ganó en 2020. Trump ‌ganó el distrito ⁠en 2024.

Un segundo escaño en la Cámara de Representantes de EEUU también se considera una contienda reñida en noviembre en el 6.º distrito ​electoral, actualmente ocupado por el representante republicano Juan Ciscomani. Ciscomani no tuvo rival en las primarias, al igual que la candidata demócrata JoAnna Mendoza.

Con información de Reuters