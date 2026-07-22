Cientos de no ciudadanos de EEUU votaron en Nueva Jersey por un error de software, según gobernadora

Una persona vota durante las elecciones primarias de Nueva Jersey para el Congreso de Estados Unidos, en Glen Ridge, Nueva Jersey, EEUU

Casi 400 residentes de Nueva Jersey que no eran ciudadanos estadounidenses emitieron votos después de que miles de no ciudadanos fueran inscritos accidentalmente para votar entre ‌2023 y 2024 debido a un error ‌de software, dijo el martes la gobernadora demócrata del estado, Mikie Sherrill.

La Casa Blanca aprovechó la revelación para reforzar la antigua afirmación del presidente republicano Donald Trump de que el voto de no ciudadanos es generalizado, algo sobre lo que no ha presentado pruebas. Estudios muestran que esos incidentes son poco frecuentes y a menudo son resultado de errores más que de una intención fraudulenta.

Trump ha intensificado sus afirmaciones de que las elecciones legislativas de noviembre podrían verse comprometidas a menos que se ​adopten salvaguardias más estrictas, y ⁠pronunció un discurso en horario de máxima audiencia el jueves pasado centrado en la seguridad electoral. ‌El presidente y sus aliados sostienen que los demócratas se benefician del voto ⁠de no ciudadanos, aunque no han aportado pruebas que lo ⁠respalden.

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Ha estado presionando a los miembros republicanos del Congreso para que aprueben la ley "SAVE America" ("SALVAR Estados Unidos"), que exigiría a los estadounidenses presentar una prueba de ciudadanía al registrarse para votar.

Los demócratas, que hasta ⁠ahora han bloqueado el proyecto de ley en el Senado, y los grupos de defensa ​del derecho al voto dicen que la legislación busca privar del ‌derecho al voto a electores legítimos, especialmente votantes ‌jóvenes, personas de color y trabajadores de menores ingresos, que tienen más probabilidades de carecer de ⁠la documentación exigida.

Líderes demócratas han acusado a Trump de preparar el terreno para interferir en las elecciones legislativas de medio mandato, que según los sondeos probablemente arrojarán avances demócratas en un Congreso estrechamente dividido.

La Casa Blanca dijo en un comunicado que el hallazgo en Nueva Jersey demuestra que los demócratas ​se equivocan al ‌señalar que el voto de no ciudadanos no es motivo de preocupación.

"Este último incidente subraya la absoluta necesidad de la ley SAVE America", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

Sherrill dijo que la falla de software añadió a unos 6.600 no ciudadanos a los padrones electorales del estado entre junio de 2023 y junio de 2024, ⁠aunque respondieron "no" cuando se les preguntó si eran ciudadanos estadounidenses al solicitar licencias de conducir o tarjetas de identificación.

El análisis preliminar del estado mostró que menos de 400 votaron efectivamente, incluidos demócratas, republicanos y votantes no afiliados, dijo Sherrill.

SIN PRUEBAS DE QUE LAS ELECCIONES SE HAYAN VISTO ALTERADAS

Sherrill dijo que ordenó retirar de los padrones electorales a las personas incorporadas por error y que reemplazará al proveedor responsable del fallo, ocurrido antes de que ella asumiera el cargo en enero. La propia falla de software fue corregida en 2024, dijo ‌la gobernadora.

"Mientras el Gobierno de Trump intenta instrumentalizar las elecciones para obtener rédito político, yo estoy garantizando que protejamos nuestras elecciones", dijo en una conferencia de prensa. "Permítanme ser clara: Donald Trump no tiene credibilidad alguna en materia de integridad electoral. (...) La diferencia entre mi gobierno y esta Casa Blanca es evidente: nosotros no desviamos la atención, negamos ni explotamos los problemas para nuestro propio beneficio. Los encontramos y los corregimos".

Más ‌de 4 millones de personas votaron en Nueva Jersey en las elecciones presidenciales de 2024, lo que significa que, si alrededor de 400 no ciudadanos hubieran votado todos en esa contienda, representarían menos de una de cada ‌10.000 papeletas emitidas.

"No tenemos ⁠pruebas en este momento de que ninguna elección se haya visto alterada", dijo Sherrill.

Trump lleva años afirmando falsamente que su derrota de 2020 ante el presidente demócrata ​Joe Biden fue amañada debido al voto de no ciudadanos, el fraude con papeletas por correo y la manipulación de máquinas de votación.

Con información de Reuters