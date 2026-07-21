El Ejército libanés se despliega en una localidad del sur tras la retirada israelí, según funcionario

Tropas del ejército libanés se despliegan en la entrada de la ciudad de Zawtar al-Gharbiyeh tras la retirada de las fuerzas israelíes de la zona, de acuerdo con un plan negociado por Estados Unidos

Las ​tropas del Ejército libanés comenzaron a desplegarse el martes en la localidad de Zawtar al-Gharbiyeh, en el sur de ‌Líbano, después de que ‌las fuerzas israelíes se retiraran de la zona, dijo un alto funcionario de seguridad libanés, en línea con un plan mediado por Estados Unidos.

El plan prevé que las tropas del Ejército libanés confisquen armas al grupo Hezbolá, aliado de Irán, en partes del sur de Líbano, así como retiradas graduales de ​las tropas israelíes. El ⁠Ejército israelí dijo el lunes que el plan, denominado ‌programa de zona piloto, había comenzado. No hizo ⁠comentarios inmediatos el martes.

La entrega de ⁠territorio del martes es la primera prueba del plan, con el que Líbano espera poder restablecer el control sobre una franja de ⁠terreno de unos 10 kilómetros de profundidad dentro del ​país que sigue ocupada por tropas israelíes.

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Decenas ‌de aldeas han sido arrasadas en ‌esa zona y la infraestructura pública ha sido destruida, ⁠incluidos hospitales, centrales eléctricas y bombas de agua. Decenas de miles de libaneses que tienen allí su hogar no han podido regresar.

La última ronda de combates entre Hezbolá e Israel estalló ​a comienzos ‌de marzo, dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán. Hezbolá dijo que sus acciones eran en apoyo de Teherán.

El Ejército libanés dijo que sus unidades comenzaron a desplegarse el martes ⁠en Zawtar al-Gharbiyeh, en la región de Nabatieh.

El Ejército renovó su llamamiento a los residentes para que no entren en la localidad hasta que se estabilice la situación de seguridad y para que sigan las instrucciones de las unidades militares desplegadas por su propia seguridad.

El Ejército israelí confirmó el lunes que estaba redesplegando sus fuerzas ‌como parte del programa piloto.

"El proyecto piloto sirve como prueba de la soberanía de las Fuerzas Armadas libanesas en las tres aldeas piloto, como única autoridad oficial autorizada a portar armas en la zona", dijo un funcionario militar israelí.

Responsables israelíes han expresado escepticismo ‌sobre la capacidad de Líbano para desarmar a Hezbolá, pero Israel considera que el acuerdo alcanzado el mes pasado es un paso vital ‌para construir la ⁠paz con Líbano a largo plazo.

El presidente libanés, Joseph Aoun, tenía previsto reunirse más tarde el martes ​con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.

Con información de Reuters