Femicidio de Agostina Vega: por un testimonio clave harán nuevas pericias en la casa de Claudio Barrelier

El expediente que investiga el femicidio de Agostina Vega perpetrado el 23 de mayo en el Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, y que terminó con el hallazgo del cuerpo de la adolescente una semana después, sumará este jueves una pericia clave que podría arrojar nuevas detenciones y complicar a tres de los cuatro detenidos en la causa. El nuevo trabajo de los peritos consistirá en determinar el alcance acústico de posibles pedidos de auxilio la noche del femicidio y conocer si el volumen de los gritos pudo escucharse más allá de las habitaciones de la vivienda, lo que abre la posibilidad de incorporar nuevos testimonios a la causa.

La abogada del papá de Agostina, Fernanda Alaniz, aseguró: “Nos va a servir la pericia auditiva para determinar de qué lugares de la casa pudo escucharse, cómo se escuchaba y cuánto se escuchaba” lo que estaba ocurriendo en esa habitación luego del ingreso de Agostina con Claudio. Al tiempo que reveló: “Hoy tenemos un testigo que a una cuadra escuchó gritos y por eso para mi es fundamental la pericia auditiva”. Además, la letrada consideró que el Fiscal “va a usar esta pericia para demostrarle a las defensas y las querellas por qué tomó ciertas decisiones” y recalcó que “la fiscalía tiene una teoría de cómo sucedieron los hechos y eso lo explicó en la imputación”.

Según el expediente, Claudio Barrelier se aprovechó de la confianza que Agostina le tenía y la llevó a la casa mediante engaños para abusar de ella y después cometió el femicidio para ocultar el hecho principal. Sin embargo, la abogada detalló que para la querella es importante poder “determinar las demás responsabilidades ya que creemos que tendrían que estar todos detenidos y no solamente las cuatro personas que están hoy”. De esta manera, la letrada volvió a insistir con la posible imputación del resto de los habitantes de la casa de Juan del Campillo 878 y sumar a esa lista no sólo a quienes estaban la noche del femicidio sino aquellos que ingresaron a la vivienda luego de cometido el femicidio pero antes de que Barrelier sacara el cuerpo del lugar.

La investigación que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón tiene hasta el momento cuatro detenidos. El principal acusado del abuso sexual y femicidio, Claudio Barrelier, permanece detenido en el penal de Cruz del Eje adonde fue trasladado desde el Penal de Bower hace 20 días. Según fuentes de la investigación, el traslado se hizo por “razones de seguridad” ya que había amenazas y temor a posibles ataques por parte de otros internos. Por otro lado, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani también siguen detenidos acusados de encubrimiento. En el caso de Fassetta, que vivía en la casa de Barrelier, también fue traslado al la cárcel en Cruz del Eje “por motivos de seguridad”, mientras que la mujer señalada como quien brindó asistencia y le prestó el auto al femicida para descartar el cuerpo sigue alojada en el penal de Bower.

Al mismo penal de Bower la trasladaron a Marianela Palmero, la pareja y madre de la hija de Claudio Barrelier, acusada de encubrimiento agravado. La última detenida en la causa quedó señalada luego de que se conociera un mensaje que le envió al presunto femicida donde preguntaba "¿Qué fue ese grito?" El mensaje coincide con la hora en que los especialistas aseguran que fue asesinada Agostina y abre la puerta para las nuevas pericias que podrían complicar a los otros habitantes de la vivienda que hasta el momento, si bien fueron señalados en la causa, siguen libres. En ese sentido, la abogada Fernanda Alaniz insiste en que “si Marianela escuchó, la otra mujer y los hombres que estaban en la casa también tienen que haber escuchado”. Ahora, la expectativa está en si en las próximas horas habrá nuevas imputaciones para determinar quienes pudieron ayudar y no hicieron nada para que haya Justicia por Agostina.