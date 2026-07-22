EEUU y China mantendrán conversaciones en la reunión de la ASEAN en Filipinas

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, pronuncia un discurso de apertura durante la Conferencia Postministerial de la ASEAN con EEUU, en Pasay, Filipinas

El secretario ​de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá el miércoles con el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, al margen de una reunión regional encabezada por el bloque del sudeste asiático ASEAN, ‌donde se espera que los dos principales ‌diplomáticos aborden una posible cumbre en septiembre entre sus líderes.

La reunión de Rubio con Wang, confirmada por un funcionario del Departamento de Estado, se produce en medio de una frágil tregua entre las superpotencias mundiales que podría verse complicada por las acusaciones formuladas la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una injerencia china en las elecciones de Estados Unidos, algo que Pekín ha negado.

La reunión ampliada en Manila tiene lugar en medio de una reanudación de las hostilidades y de un posible nuevo frente en el conflicto entre Estados Unidos ​e Irán, y cuando aumenta ⁠la tensión diplomática entre Pekín y Filipinas, estrecho aliado de Washington, por un incidente en el mar de ‌China Meridional que llevó a la convocatoria de embajadores en ambas capitales.

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Con sus economías ⁠muy expuestas a las perturbaciones energéticas derivadas del conflicto en Oriente ⁠Medio, los ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) expresaron el martes su seria preocupación por los recientes acontecimientos en la guerra.

Al reunirse con ellos el miércoles, Rubio dijo que el problema era ⁠que Irán no se tomaba en serio las conversaciones.

"Si ellos van en serio, nosotros vamos en ​serio. Si no, haremos lo necesario para proteger nuestros intereses, y también los ‌intereses de nuestros aliados", dijo.

Rubio subrayó que no se ‌podía permitir que Irán controlara el estrecho de Ormuz, al argumentar que ello podría crear un ⁠precedente peligroso que podría repetirse en otras partes del mundo, incluido el Sudeste Asiático.

"EL COMERCIO COMO ARMA GEOPOLÍTICA"

Sus declaraciones siguieron a un artículo de opinión publicado en medios filipinos a su llegada a Manila el martes, en el que apuntó contra Pekín y afirmó que los países de la ASEAN se enfrentaban a "nuevas amenazas coercitivas" en ​el mar de China ‌Meridional y que Estados Unidos estaba comprometido con la defensa de la libertad de navegación.

"Esa libertad no está garantizada en absoluto. Si esas aguas caen bajo el control de una potencia dispuesta a utilizar el comercio como arma geopolítica, tanto Estados Unidos como los Estados de la ASEAN enfrentarían graves nuevas amenazas para su soberanía, su seguridad y su futuro económico", escribió Rubio.

Pekín reivindica ⁠la soberanía sobre casi todo el mar de China Meridional mediante una línea en sus mapas que penetra en las zonas económicas exclusivas de Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunéi e Indonesia, y está en el centro de disputas de larga data por una multitud de islas y accidentes geográficos.

Wang tiene previsto reunirse al margen del encuentro el miércoles con la secretaria filipina de Relaciones Exteriores, Maria Theresa Lazaro, presidenta de la reunión encabezada por la ASEAN.

Las disputas entre Filipinas y China han aumentado en los últimos años, a medida que el presidente Ferdinand Marcos adopta una postura más firme sobre ‌el mar de China Meridional, al tiempo que busca lazos de defensa más estrechos con Washington y amplía las relaciones de seguridad con Australia y Japón.

En conversaciones con el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, el martes, Wang dijo que ciertos elementos del aparato de seguridad de Filipinas habían "participado deliberadamente en provocaciones y creado incidentes marítimos", según la versión de Pekín sobre la reunión.

Wang dijo que eso servía a los intereses de "fuerzas externas", y añadió que ‌la cuestión del mar de China Meridional no debería ser un obstáculo en sus relaciones con la ASEAN y que Pekín estaba dispuesto a trabajar con el bloque para "eliminar los factores de interferencia".

Australia, Rusia, Japón, Canadá, Corea del Sur, Reino Unido, ‌la Unión Europea e ⁠India también asisten a las reuniones en Manila.

Analistas han dicho que una reunión entre Rubio y su homólogo chino probablemente se centraría en los preparativos para un segundo encuentro entre ​Trump y Xi después de que ambos se reunieran en mayo pasado.

Trump ha dicho que Xi visitará Estados Unidos a finales de septiembre, y Rubio dijo el domingo que la cumbre seguía prevista.

Con información de Reuters