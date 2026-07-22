Fuertes lluvias azotan las zonas centro-sur de Chile.

​Las intensas lluvias que han azotado buena parte de Chile han dejado ‌13 personas fallecidas ‌y siete desaparecidas, informaron el martes las autoridades, mientras el gobierno informó que buscará sanciones contra distribuidoras eléctricas por sostenidos cortes de suministro.

El frente de mal tiempo ha golpeado desde la zona centro-norte hasta ​el sur ⁠provocando múltiples inundaciones, cortes de caminos y viviendas ‌dañadas.

"Los cursos de agua, quebradas, ⁠las orillas de ríos ⁠están reblandecidos producto de la precipitación que ha caído en estos últimos días, existen ⁠aún probabilidades de crecidas, aumento de ​caudales en algunos de ellos. ‌Por lo tanto, el ‌llamado las personas es a seguir ⁠manteniendo la precaución", dijo Alicia Cebrián, jefa de la oficina de emergencias Senapred.

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Informó que además de los fallecidos y ​desaparecidos, se ‌contabilizan 2.281 personas damnificadas, 81 viviendas destruidas y 2.761 con daño mayor, mientras que 87.000 clientes permanecían sin suministro eléctrico.

El ministro de Interior, Claudio ⁠Alvarado, dijo que el gobierno prevé iniciar procesos de sanciones a empresas distribuidoras de electricidad por los retrasos en la restauración del servicio.

"Entendemos ante una emergencia la responsabilidad de quienes proveen el servicio, estar a la altura ‌de las circunstancias y proveer el servicio, recuperarlo lo más pronto posible, donde ello no ha sucedido", dijo Alvarado a periodistas.

Adicionalmente, se volvió a decretar la suspensión de clases ‌en escuelas de diversas comunas de cuatro regiones.

Aunque la mayoría de las grandes mineras de ‌cobre y ⁠litio se encuentran en la zona norte, no afectada por el ​mal clima, algunas operaciones en la región han tenido que reducir actividades temporalmente de acuerdo a las condiciones.

Con información de Reuters