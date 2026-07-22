Planes gratis para hacer en vacaciones de invierno con chicos en Córdoba: 7 actividades para hacer

Las vacaciones de invierno son una oportunidad ideal para compartir tiempo en familia y Córdoba cuenta con una amplia grilla de propuestas recreativas completamente gratis que combinan espectáculos artísticos, naturaleza y actividades para aprender. Se trata de diferentes opciones para cuidar el bolsillo y disfrutar con los más chicos durante el receso escolar.

Córdoba: las mejores 7 actividades gratuitas para disfrutar en vacaciones de invierno

1. Plaza Cielo Tierra

Ubicado en el Parque Sarmiento de la capital provincial, este centro de interpretación científica ofrece talleres interactivos de astronomía, paleontología, robótica y funciones de planetario. La propuesta permite a los niños aprender sobre el universo y el entorno natural cordobés mediante experiencias lúdicas y formativas. El acceso es totalmente libre y gratuito, aunque se debe gestionar la reserva previa en su sitio web debido a la capacidad de los espacios.

2. Recorrido por la Feria Infantil del Libro

Durante las dos semanas de vacaciones, el Centro Cultural Córdoba alberga la tradicional Feria Infantil del Libro. La grilla incluye funciones diarias de títeres, cuentacuentos, teatro y talleres de ilustración. La entrada a las instalaciones es gratuita y constituye un espacio propicio para fomentar el hábito de la lectura en las infancias.

3. Actividades en el Parque Sarmiento y la Isla Crisol

El pulmón verde más importante de Córdoba capital es un destino por excelencia para pasar una jornada al aire libre sin gastos de entradas. Además de los juegos infantiles y la pista pública de skate, durante la temporada de invierno el municipio suele coordinar visitas guiadas de observación de aves y flora autóctona en la Isla Crisol.

4. Ciclo de cine y talleres en museos provinciales

Museos cordobeses como el Palacio Ferreyra y el Museo de Ciencias Naturales ofrecen jornadas especiales para niños con entrada gratuita. Las propuestas van desde talleres de modelado en arcilla y exploración hasta espectáculos de circo, mimográma y proyección de películas clásicas en espacios dependientes del área de cultura.

5. Espectáculos de circo y títeres en plazas y centros culturales

Diversas localidades del interior, como San Marcos Sierras o Alta Gracia, al igual que los centros de encuentro barrial de la capital, coordinan shows a la gorra y espectáculos gratuitos. La grilla contempla obras de títeres, comparsas, acrobacias y presentaciones teatrales pensadas para el público familiar.

6. Senderismo en la Reserva Natural San Martín

Para las familias que prefieren el turismo de naturaleza dentro de la capital, la Reserva Natural Urbana General San Martín cuenta con senderos autoguiados de acceso libre. Es un entorno perfecto para hacer avistaje de fauna autóctona, reconocer especies vegetales de las sierras y disfrutar de un pícnic en un ecosistema protegido.

7. Talleres tecnológicos y deportes en las Tecnotecas

Las Tecnotecas Municipales despliegan talleres de robótica, programación y competencias de videojuegos con entrada libre para niños y adolescentes. Estas iniciativas buscan aproximar la tecnología y el pensamiento lógico a las nuevas generaciones mediante experiencias participativas que complementan el receso invernal de forma didáctica.