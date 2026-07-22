Steve Jobs, emprendedor: "Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más"

"Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más", es una de las frases más recordadas de Steve Jobs que todavía circula con fuerza entre quienes buscan inspiración para tomar decisiones profesionales o personales. El cofundador de Apple lanzó la icónica frase en un discurso de una ceremonia universitaria y logró dejarla grabada en la historia.

El curioso origen de la frase de Steve Jobs

La frase forma parte de un pasaje en el que Jobs también advertía sobre no quedar atrapado en el dogma, entendido como vivir según los resultados del pensamiento o deseos de otras personas. Esta idea fue pronunciada durante uno de los discursos más citados en la historia de las ceremonias de graduación universitaria; fue en Stanford el 12 de junio de 2005, cuando Jobs repasó su adopción, su salida de Apple y su mirada sobre la muerte tras haber recibido un diagnóstico de cáncer de páncreas.

La estructura de la charla se organizó en tres relatos personales con el objetivo de conectar el amor, la pérdida y la muerte, todos unidos por la idea de decidir sin contar con el mapa completo del camino. Además de no dejarse limitar por los planes de otras personas, el mensaje completo incluía otra recomendación central: no permitir que el ruido de las opiniones ajenas ahogue la propia voz interior.

También recomendaba tener la valentía de seguir el corazón y la intuición, ya que para Jabos estos ya saben lo que la persona realmente quiere ser. De acuerdo al empresario, todo lo demás resulta secundario frente a esa búsqueda de autenticidad.

¿Qué significa exactamente la frase de Steve Jobs?

Con su frase, Jobs señaló que el tiempo es el único recurso que resulta imposible de recuperar, incluso para quienes tienen todo el dinero del mundo, ya que tampoco es algo que pueda comprarse. A partir de esa certeza, consideraba que la conciencia de la muerte funcionaba como una herramienta para alejarse de lo insignificante y concentrar la energía en lo verdaderamente importante.

El empresario buscaba transmitir a los graduados que no debían quedar atrapados en los deseos de terceros, sino tener el coraje de seguir su propia intuición, más allá de las expectativas familiares o sociales que muchas veces condicionan las decisiones vitales.

Steve Jobs, emprendedor: "Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más"

Dos décadas después de aquel discurso, la frase todavía es citada en charlas motivacionales, contenidos educativos y espacios de formación laboral, tanto en el ámbito tecnológico como en otros sectores. Su vigencia se explica en que apela a una tensión universal: la dificultad de tomar decisiones propias en contextos donde las presiones externas -familiares, laborales o sociales- suelen imponerse sobre las convicciones individuales.

Así, quienes atraviesan la contradicción de qué carrera elegir, analizan cambios de rumbo profesional y están en busca de proyectos propios; el mensaje de Jobs funciona como un recordatorio de que la autenticidad y la decisión personal son variables centrales para tomar decisiones.