Los 10 hitos más destacados de Apple en los 50 años de la empresa que revolucionó la tecnología

Apple no solo acompañó la evolución digital, sino que también la impulsó.

Apple celebró sus 50 años como una de las compañías más influyentes de la historia tecnológica, con un recorrido que va desde un modesto garaje hasta convertirse en un ecosistema global que redefine cómo las personas se comunican, trabajan y consumen contenido. Fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne, la empresa logró atravesar décadas de cambios sin perder su esencia: integrar la tecnología en la vida cotidiana hasta volverla casi invisible.

A medio siglo de su creación, Apple no solo acompañó la evolución digital, sino que también la impulsó con productos que marcaron un antes y un después. Desde la popularización de la computadora personal hasta la revolución de los smartphones, su impacto se refleja en cada aspecto de la vida moderna.

De la computadora personal al diseño icónico

El primer gran hito llegó en 1977 con la Apple II, clave para expandir la informática en hogares y empresas. Años después, en 1984, la Macintosh cambió la forma de interactuar con las computadoras al introducir la interfaz gráfica y el uso del mouse, una innovación que hoy parece básica pero fue disruptiva en su momento.

La historia de Apple también tuvo momentos críticos. En 1985, Jobs dejó la compañía tras conflictos internos, pero su regreso en 1997 marcó el inicio de una nueva etapa. Un año después, la iMac no solo revitalizó las ventas, sino que redefinió el diseño en tecnología, combinando estética y funcionalidad.

En 1984, la Macintosh cambió la forma de interactuar con las computadoras.

El salto a la era móvil y el ecosistema digital

El siglo XXI consolidó su liderazgo. En 2001, el iPod transformó la industria musical, mientras que en 2007 el iPhone revolucionó el concepto de teléfono móvil. La creación de la App Store en 2008 abrió la puerta a la economía de las aplicaciones, y el lanzamiento del iPad en 2010 inauguró una nueva categoría de dispositivos.

Tras la muerte de Jobs en 2011, Tim Cook asumió el liderazgo y profundizó el desarrollo del ecosistema de la compañía. En los últimos años, Apple apostó por el desarrollo propio de chips con Apple Silicon y exploró nuevas áreas como la computación espacial con Vision Pro.

Hoy, a 50 años de su nacimiento, Apple sigue siendo sinónimo de innovación. Su historia no solo refleja la evolución de la tecnología, sino también cómo una empresa puede cambiar hábitos cotidianos a escala global.