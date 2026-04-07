El primer iPhone plegable de Apple se enfrenta a problemas técnicos y posibles retrasos en los envíos

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Apple se ve durante la presentación previa de la tienda Apple de la Quinta Avenida rediseñada y renovada en Nueva York, EEUU

​Apple ha sufrido contratiempos en la fase de ‌pruebas de ‌ingeniería de su primer iPhone plegable, lo que podría provocar retrasos en su producción masiva y en el calendario de envíos del ​producto, según ⁠informó el lunes Nikkei ‌Asia, basándose en fuentes.

Algunos ⁠detalles:

* Los problemas de ⁠desarrollo técnico podrían retrasar losprimeros envíos de los iPhone plegables ⁠varios meses en el ​peorde los casos, ‌según el informe ‌de Nikkei. * "Es cierto que han ⁠surgido más problemas de los esperadosdurante la fase inicial de pruebas de ​producción, ‌y senecesitará más tiempo para resolverlos y realizar los ajustesnecesarios", dice el informe, basándose en una fuentefamiliarizada con ⁠el asunto. * Reuters no ha podido verificar el informe. Apple norespondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reutersfuera del horario laboral habitual en ‌Estados Unidos. * Nikkei había informado en enero de que Apple se centraríaen lanzar su primer iPhone plegable y dos ‌modelos no plegablescon cámaras mejoradas y pantallas más grandes para ‌unlanzamiento insignia ⁠en la segunda mitad de 2026.

Con información de Reuters