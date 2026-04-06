Platense vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores

Platense recibe el próximo jueves 9 de abril a Corinthians por la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de Vicente López.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Piero Maza Gómez.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo E - Fecha 2: vs Peñarol: 16 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 3: vs Santa Fe: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 4: vs Peñarol: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Santa Fe: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Corinthians: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Corinthians en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo E - Fecha 2: vs Santa Fe: 15 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 3: vs Peñarol: 30 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 4: vs Santa Fe: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Peñarol: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Platense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Platense y Corinthians, según país