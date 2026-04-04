Otoño-invierno 2026: los 5 cortes de pelo que van a estar en todos lados

El french bob llega al mentón y es súper elegante.

En 2026, el protagonismo del pelo largo comienza a ceder terreno frente a cortes más definidos, brillantes y conscientes de su forma. Desde pasarelas hasta alfombras rojas y salones, el mensaje es claro: los estilos cortos vienen con todo y por tercer año consecutivo se mantienen como la gran tendencia.

Para la temporada otoño-invierno en Argentina, esto se traduce en menos melena pesada y largos extensos por hábito, y más cortes que enmarcan el rostro, se peinan fácil y combinan perfecto con bufandas, tapados y cuellos altos.

Estos son los cortes definitivos para otoño-invierno 2026

French bob: este corte vuelve a imponerse como uno de los más elegantes. Se trata de un bob a la altura del mentón, flexible y sencillo de llevar con ondas suaves o puntas apenas dobladas. Ideal para quienes buscan un cambio notorio sin ser extremo, su practicidad se destaca en invierno porque queda genial con tapados, poleras y aros que llaman la atención.

Lob o clavi-cut: para las que temen cortar demasiado, el lob sigue siendo una apuesta segura. Con un largo entre el mentón y la clavícula, este corte es versátil y favorecedor, permitiendo atarlo o esconderlo detrás de la oreja. Es perfecto para quienes quieren refrescar el look sin renunciar al largo, funcionando tanto lacio como con brushing o ondas suaves, y requiere menos mantenimiento que otras opciones más cortas.

Bixie: la mezcla entre bob y pixie continúa vigente. Este corte moderno y liviano agrada porque aporta movimiento sin ser tan jugado como un pixie clásico. Se adapta especialmente bien a cabellos finos o medios, evitando el efecto pesado que provocan las melenas largas y rectas.

Wolf cut suave: para quienes prefieren un estilo más rockero y menos prolijo, el wolf cut gana terreno. Combina el shag de los años setenta con el mullet ochentoso, con capas marcadas, volumen y un efecto despeinado intencional. Según estilistas, la versión más buscada llega hasta la clavícula, ideal para media estación e invierno. No es un corte tradicional, pero sí uno que aporta mucha personalidad y encaja perfecto en la búsqueda de formas más marcadas para 2026.

Bob pulido: italiano, japonés o graduado: el bob es el gran protagonista de 2026, aunque con varias versiones. El Italian bob se posiciona para la primavera; el Japanese bob destaca por sus líneas limpias y curva suave hacia adentro; y el graduated bob se caracteriza por tener más peso y largo cerca del rostro. Todos ellos mantienen la elegancia y la forma que define esta tendencia.

En definitiva, el 2026 se perfila como un año en que los cortes de pelo cortos y con estilo definido ganarán cada vez más adeptas, buscando practicidad y personalidad en cada look.