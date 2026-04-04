ANSES: cómo descargar el CODEM digital para trámites de obra social

El CODEM es el comprobante de empadronamiento de ANSES para obra social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que los trabajadores en actividad, los titulares de la Prestación por Desempleo y los jubilados y pensionados con cobertura de obra social tienen la posibilidad de acceder al Comprobante de Empadronamiento (CODEM).

El CODEM es el comprobante de empadronamiento de ANSES para obra social, y sirve para acreditar ante cualquier prestadora de salud o entidad administrativa cuál es la obra social a la que estás afiliado y quiénes son tus familiares a cargo.

Para qué sirve el CODEM

El CODEM es un documento fundamental para:

Acreditar tu obra social ante prestadores médicos, clínicas o sanatorios.

Realizar trámites administrativos relacionados con tu cobertura de salud.

Verificar los familiares a cargo que están incluidos en tu plan de salud.

Cambiar de obra social o gestionar derivaciones.

Se descarga digitalmente con DNI o CUIL desde la web de ANSES, sin necesidad de acercarte a una oficina ni solicitar turno previo.

Cómo obtener el CODEM paso a paso

Para obtener el comprobante, seguí estos pasos:

Ingresá al sitio web oficial de ANSES: anses.gob.ar Buscá la sección "Comprobante de Empadronamiento" o "CODEM". Ingresá tu número de DNI o CUIL en el sistema. El sistema va a mostrar tu obra social vigente y los familiares a cargo. Descargá el comprobante en formato digital (PDF).

ANSES destacó que el CODEM descargado tiene validez plena para realizar cualquier tipo de trámite administrativo, ya que no requiere de firma ni sello de autoridades para ser aceptado por las prestadoras de salud o entidades pertinentes.

Se descarga digitalmente con DNI o CUIL desde la web de ANSES.

Quiénes pueden acceder al CODEM

El comprobante está disponible para:

Trabajadores en relación de dependencia (activos).

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Jubilados y pensionados con cobertura de obra social.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, la normativa vigente establece que les corresponde la cobertura de una obra social tanto para el titular como para sus familiares a cargo:

Cónyuge o conviviente.

Hijos solteros menores de 21 años.

Hijos de hasta 25 años que se encuentren realizando estudios.

Hijos con discapacidad (sin límite de edad).

Cómo gestionar familiares a cargo

Si un trabajador necesita incorporar o dar de baja a algún integrante de su grupo familiar en la cobertura médica, no es obligatorio realizar el trámite de forma presencial.

ANSES puntualizó que estas gestiones pueden llevarse a cabo bajo la modalidad de Atención Virtual a través del sitio web oficial del organismo. Esta herramienta permite actualizar la base de datos de los beneficiarios de manera remota y segura, sin necesidad de acercarte a una oficina.