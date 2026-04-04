Tras las lluvias, Formosa activó un fuerte operativo sanitario para eliminar los criaderos de dengue

Frente al incremento del mosquito Aedes aegypti registrado luego de las últimos días de lluvias y calor, desde el Gobierno de Formosa activaron acciones de prevención del dengue en todo el territorio provincial.

A partir de esta situación, desde el Ministerio de Desarrollo Humano informaron que las brigadas sanitarias intensificaron el despliegue de acciones, entre las que se destacan los recorridos casa por casa tanto en la capital como en el interior. Además, se realizaron tareas de fumigación con equipos manuales en distintos barrios, junto con campañas de concientización orientadas a que los vecinos eliminen posibles criaderos de mosquitos. A esto se suma la distribución de larvicidas y la difusión de recomendaciones prácticas para reducir el riesgo de propagación.

Respecto a esta situación, el subsecretario de Medicina Sanitaria, Manuel Cáceres, remarcó la importancia de la participación comunitaria en las tareas preventivas. “Es fundamental que cada uno de nosotros ponga su granito de arena para evitar la reproducción del mosquito, ya que, si aumenta su población, también crece el riesgo de que la enfermedad se transmita y pueden aumentar los casos”, expresó en diálogo con Agenfor.

De esta manera, Cáceres reiteró que “la prevención en cada vivienda sigue siendo la herramienta clave para reducir el riesgo de transmisión”, y llamó a los vecinos a acompañar el trabajo de las brigadas sanitarias para fortalecer el control del dengue en toda la provincia.

La importancia de la vacunación

En Formosa, la vacuna contra el dengue forma parte de una estrategia sanitaria que se implementa desde 2024 de manera progresiva y focalizada. La campaña no es masiva, sino que se organiza por grupos etarios y zonas consideradas de mayor riesgo epidemiológico, con aplicaciones que se realizan en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

En ese marco, las autoridades fueron ampliando el alcance de la vacunación a distintos segmentos de la población para priorizar localidades con mayor circulación del virus. Sin embargo, la cobertura no es universal, ya que la vacuna no está incluida en el calendario nacional obligatorio, lo que condiciona su disponibilidad y alcance.

En Formosa, la vacuna contra el dengue se aplica en hospitales y centros de salud públicos distribuidos en todo el territorio provincial, a los que la población puede acudir de acuerdo con las campañas vigentes.

La estrategia sanitaria también contempla operativos territoriales y el despliegue de equipos que recorren barrios y localidades del interior, con el objetivo de garantizar el acceso a la inmunización en los sectores priorizados. Asimismo, la vacunación se desarrolla de manera focalizada, dirigida a grupos específicos y zonas de mayor riesgo epidemiológico.