Por la fecha 1 del grupo C, O'Higgins recibirá a Millonarios

El duelo entre O'Higgins y Millonarios correspondiente a la fecha 1 del grupo C se disputará en el estadio el Teniente desde las 21:00 (hora Argentina), el martes 7 de abril.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Roberto Pérez Gutiérrez.

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Fechas y rivales de O'Higgins en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo C - Fecha 2: vs São Paulo: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 3: vs Boston River: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 4: vs São Paulo: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs Boston River: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Millonarios: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Millonarios en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo C - Fecha 2: vs Boston River: 15 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 3: vs São Paulo: 28 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 4: vs Boston River: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs São Paulo: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs O'Higgins: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario O'Higgins y Millonarios, según país