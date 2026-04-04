Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, le solicitó este viernes la renuncia indeclinable a Leandro Massaccessi, su jefe de Gabinete. La decisión se dio luego del nuevo sacudón político que significó para el gobierno de Javier Milei el descubrimiento de que funcionarios y legisladores recibieron importantes préstamos por parte del Banco Nación. El nombre de Massaccessi es uno de los que figuran en la nómina que se viralizó en los últimos días.
Encargado de negocios de Irán se fue del país tras ser expulsado por el Gobierno
Cobertura FINALIZADA - 23:00 | 04/04/2026
El canciller Pablo Quirno confirmó que el representante de Irán en Argentina se fue del país luego de que el Gobierno le diera un plazo de 48 horas para abandonar el territorio nacional.
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Las provincias sufren la baja actividad: se desploman las transferencias nacionales
En medio del derrumbe en la recaudación, las transferencias nacionales a las provincias sufren una caída del 8% en lo que va de 2026.
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Con $Libra, Adorni y los créditos sobrevolando, LLA quiere una mano del Congreso
El oficialismo confía en que tiene los votos para darle sanción definitiva a la reforma de la ley de Glaciares en Diputados. Sin embargo, los escándalos del gobierno de Javier Milei pueden ser planteados por la oposición en el recinto.
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Milei recibe a un nuevo aliado regional que también busca ser el mejor alumno de Trump
El encuentro entre Javier Milei y José Antonio Kast refuerza la alianza regional de derecha y su sintonía con Donald Trump en América Latina.
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Milei celebró la baja de la inflación pero dijo que aun falta una "gran corrección"
El mandatario tuvo que reconocer que persisten desafíos en tarifas y precios regulados que condicionan la recuperación plena de la economía.
Milei celebra la baja de la inflación y la desmintió al mismo tiempo
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Docentes de Catamarca adhieren al paro universitario contra el ajuste de Milei. "Ilegal"
Profesionales de la Universidad de Catamarca (UNCA) adhieren a las medidas previstas del 13 al 18 de abril y del 27 de abril al 2 de mayo. La Justicia le exigió al Gobierno nacional la aplicación urgente del financiamiento universitario.
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La advertencia de Melconian al Gobierno sobre los bancos: "Escriben informes desconfiando"
El economista cuestionó la postura del ministro Luis Caputo sobre la devaluación y advirtió que el gobierno actual es solo una transición sin un proyecto claro. ¿Creés que Argentina necesita un cambio más profundo?
Carlos Melconian analizó los dichos de Luis Caputo.
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Milei reúne al Gabinete este lunes para intentar pasar la página del caso Adorni
La reunión de Gabinete será a las 12 del mediodía, con la presencia de todos los ministros y del propio Adorni, a quien el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le renovaron su apoyo, aunque sin lograr que los escándalos en torno al funcionario salgan de la agenda mediática.
Javier Milei fue muy duro con su vicepresidenta, Victoria Villarruel.
00:05 | 05/04/2026
La caída de Milei y la geopolítica del perdedor
El gobierno escala en el conflicto con Irán mientras una petrolera israelí se asocia al Reino Unido para extraer el petróleo de Malvinas. El oficialismo, a la defensiva en la economía y la política. Los datos que muestran por qué Trump está perdiendo con China.
00:05 | 05/04/2026
Adelantamiento electoral: una maniobra con más sombras que certezas
El oficialismo evalúa adelantar las elecciones a mayo de 2027, pero enfrenta obstáculos legales y dificultades para reunir las mayorías necesarias. Los sondeos muestran un deterioro de la imagen de Milei y una mejora de la oposición.
19:00 | 04/04/2026
Crisis social encubierta: la desocupación ampliada fue el doble de la oficial
De acuerdo a un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la desocupación abierta -desocupados y personas que trabajan pocas horas y buscan activamente otro empleo- se ubicó en el 15%. El programa de Milei choca con el cansancio social.
18:46 | 04/04/2026
En medio del ajuste de Milei, la Iglesia advirtió: "La situación es muy complicada"
El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, afirmó que creció la cantidad de personas que acuden a las instituciones religiosas en busca de sustento básico.
14:07 | 04/04/2026
El funcionario desplazado por Pettovello negó irregularidades en los créditos del Nación
Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete de Capital Humano, se defendió ante las denuncias que apuntan a "relajamiento" de requisitos en un préstamo de $420 millones que le otorgó el Banco Nación.
Massaccesi dejó el cargo en medio del escándalo por los créditos del Nación.
13:50 | 04/04/2026
El Representante de Negocios de Irán se fue del país tras ser expulsado por el Gobierno
El canciller, Pablo Quirno, confirmó que el representante de negocios de Irán en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, se fue del país tras ser obligado a abandonar el territorio el jueves pasado.
"En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional", escribió Quirno en X.
12:13 | 04/04/2026
Las inconsistencias ponen en jaque la medición de pobreza del gobierno de Milei
Un trabajo del área de Estudios Económicos del Banco Provincia cuestiona la metodología oficial utilizada para el cálculo de pobreza y otros ingresos de la población.
12:13 | 04/04/2026
Bullrich vs Monteoliva: una guerra interna con el dedo en el gatillo
Una inédita manifestación conjunta de las fuerzas federales de seguridad puso sobre relieve la crisis económica, operativa y de salud que atraviesan los uniformados. Acusaciones y operaciones cruzadas entre la ex ministra y su sucesora, hoy protegida de Karina Milei.
09:52 | 04/04/2026
Pettovello echó a su jefe de Gabinete
Sandra Pettovello le solicitó la renuncia indeclinable a Leandro Massaccessi, su jefe de Gabinete, luego de que se supiera que había recibido un préstamo del Banco Nación de aproximadamente 420 millones de pesos.
Massaccessi asumió su cargo en agosto de 2024 tras la renuncia de Fernando Szereszevsky, persona de máxima confianza de la ministra Pettovello.
09:30 | 04/04/2026
Macri marca distancia de Milei con un plan propio de privatización de rutas
El expresidente validó la necesidad de "privatizar las rutas para sacarnos del pozo en el que estamos" y respaldó un duro diagnóstico técnico que cuestiona el diseño de las concesiones viales de la Casa Rosada por ser austero y brindar pocas soluciones de fondo.
Mauricio Macri activó el primer punto de la plataforma del PRO para 2027: la privatización de las rutas nacionales. El estado de los caminos es una de las preocupaciones centrales del líder amarillo quien, a pocos meses del inicio de la gestión de Javier Milei, ya advertía en privado sobre el deterioro de las cintas asfálticas. Para el expresidente, el abandono de la red vial no solo complica el traslado de la producción y aumenta la siniestralidad, sino que genera un malestar social que el PRO busca capitalizar con una propuesta de campaña concreta.
09:01 | 04/04/2026
Milei convocó a una reunión de Gabinete tras los escándalos
Será al mediodía con el objetivo frenar el crecimiento del caso Adorni y las nuevas pruebas por $Libra.
El presidente Javier Milei encabezará el próximo lunes en Casa Rosada una reunión con sus principales funcionarios para mostrar unidad y retomar la iniciativa política, en medio del crecimiento del escándalo en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien será parte del encuentro.