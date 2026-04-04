Encargado de negocios de Irán se fue del país tras ser expulsado por el Gobierno

El canciller, Pablo Quirno, confirmó que el representante de negocios de Irán en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, se fue del país tras ser obligado a abandonar el territorio el jueves pasado.

"En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional", escribió Quirno en X.