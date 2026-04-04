Chau Papu Gómez: el durísimo revés que lo deja afuera de las canchas

El durísimo revés que sufrió el Papu Gómez y lo deja afuera de las canchas

Alejandro "Papu" Gómez volvió a ser noticia a pocos meses del comienzo de un nuevo Mundial, cuatro años después de haber sido campeón con la Selección Argentina en Qatar 2022. El exjugador de San Lorenzo atraviesa un momento complicado en el Padova de la segunda división de Italia que lo dejará afuera de lo que resta de la temporada. De esta manera, deberá esperar para regresar al verde césped tal como lo hizo cuando estuvo suspendido por doping, aunque serán menos de dos años.

El volante surgido en Arsenal de Sarandí deberá operarse de una lesión sufrida el pasado mes de enero en un partido contra el Mantova. De ahí en más el panorama cambió para el mediocampista de 38 años que perdió el rodaje que tenía y estuvo ausente en la gran mayoría de los partidos. Todo esto derivó una intervención quirúrgica que tendrá que realizarse a la brevedad para volver con todo después de julio y vestir de nuevo tanto la diez en la espalda como la cinta de capitán.

La lesión del Papu Gómez que lo deja afuera de las canchas por varios meses

Completamente lejos de querer retirarse, Gómez insiste en seguir jugando, pero tendrá que superar este nuevo escollo si quiere volver pleno a las canchas. En cuanto a su molestia en el tobillo derecho, comenzó sólo con un golpe pero tras varios meses se vio en la obligación de operarse y una vez que los especialistas lo hagan tendrá que recuperarse. Esto le demandará algunas semanas, pero recién se calzará otra vez la camiseta del Padova después del Mundial, lo cual es un golpazo para el club que puede perder la categoría.

Con todavía seis fechas por delante en la segunda división de Italia, el equipo ocupa el puesto 13 de la tabla de posiciones con un total de 34 puntos. Más allá de que sólo descienden los últimos tres (18, 19 y 20), la diferencia con ellos es de tan sólo cuatro unidades. Para colmo, acumulan seis partidos consecutivos con derrota, lo cual los complicó para lo que se viene en la recta final del certamen y puede terminar con el peor descenlace. A su vez, están al borde de la zona del Repechaje de descenso, aunque afuera por diferencia de gol.

Alejandro "Papu" Gómez estará sin jugar por varios meses

Las estadísticas del Papu Gómez

Clubes : Arsenal de Sarandí, San Lorenzo, Cataña (Italia), Metalist Jarkov (Ucrania), Atalanta (talia), Sevilla (España), Monza (Italia) y Padova (Italia).

: Arsenal de Sarandí, San Lorenzo, Cataña (Italia), Metalist Jarkov (Ucrania), Atalanta (talia), Sevilla (España), Monza (Italia) y Padova (Italia). Partidos jugados : 646 (+17 con la Selección Argentina).

: 646 (+17 con la Selección Argentina). Goles : 115 (+3).

: 115 (+3). Asistencias : 60 (+4).

: 60 (+4). Títulos: Mundial Sub 20 (Canadá 2007), Copa América Brasil 2021, Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina; Copa Sudamericana y Suruga Bank con Arsenal y UEFA Europa League con Sevilla.

Por qué el Papu Gómez estuvo dos años sin jugar al fútbol por doping

El expediente que le abrieron al volante desde la Agencia Mundial Antidopaje fue producto de que haber consumido terbutalina, que se encontraba en el jarabe de uno de sus hijos. El jugador reconoció hacer uso de este producto porque una noche despertó con un gripe que quiso eliminar con lo primero que vio disponible a su alcance.

La sanción tuvo como particularidad que se pudo comprobar que el jugador no obtuvo ninguna mejora deportiva en su rendimiento, sino que buscó cambiar su estado gripal. Sin embargo, el reglamento señala que su consumo está prohibido mientras un futbolista se encuentra compitiendo. Al caso le colocaron de "negligencia grave" y fue informado a finales del 2022, pero quedó ratificado casi un año después.