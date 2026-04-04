El Servicio Meteorológico anticipó el arribo de una nueva ciclogénesis en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el arribo de una nueva ciclogénesis en Argentina. El fenómeno devenido del proceso de formación, intensificación o desarrollo de un ciclón o sistema de baja presión atmosférico, provocará condiciones meteorológicas adversas, como lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes, debido al ascenso de aire cálido y húmedo.

"Para el domingo hay señales de retroceso de aire cálido y húmedo nuevamente hacia la región Pampeana. Esto generaría un aumento en la probabilidad de precipitaciones nuevamente más hacia el sur, sobre La Pampa y parte oeste de Buenos Aires hacia el final del día", precisó el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored.

Alerta de ciclogénesis, ¿cuándo llegará el fenómeno climático a la Argentina?

Conforme a los modelos climáticos actualizados por el SMN, una nueva ciclogénesis golpeará a la Argentina la próxima semana. El evento de baja presión a nivel de superficie que se concentrará en el este del país, potenciarán las lluvias y los vientos a su alrededor en las provincias centrales del territorio.

"Los principales modelos de pronóstico estiman al día de hoy lluvias localmente superiores 100 mm en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires entre el lunes y martes, situación que sería acompañada por muy fuertes vientos y ráfagas asociadas a la ciclogénesis", complementó Garavaglia.

Conforme a las estimaciones de precipitaciones acumuladas para la semana del 3 al 9 de abril, el Litoral y parte norte y central de la provincia de Buenos Aires registrarán lluvias de entre 40 a 100 mm, siendo más potentes en Entre Ríos. Hacie el oeste, Cuyo y la Patagonia, casi no anotarán mal tiempo.

La estacionalidad de las lluvias en Entre Ríos también se deja ver en el reporte de anomalías elaborado por el organismo oficial de meteorología: con hasta 20 mm por encima del promedio histórico, será el único sector atravesado por el fenómeno.

Al hacer un enfoque más cercano, el prónostico del tiempo para Gualeguaychú, una de las localidades posicionadas en la circunscripción de la ciclogénesis, presentará desde el sábado 4 hasta el miércoles 8 tormentas constantes y ráfagas de viento que alcanzarán hasta los 50 km/h. El mercurio mostrará una mínima de 14° C y la máxima trepará hasta los 23° C.