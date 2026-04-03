El PRO avala la línea dura contra Irán, pero advierte a Milei por el riesgo de sobreactuar

El PRO marcó diferencias con la postura oficialista frente a la guerra en Medio Oriente.

En una muestra más del alineamiento con ciertos matices que el PRO mantiene con el gobierno libertario, el partido amarillo se ajustó a la línea dura de Javier Milei contra la República Islámica de Irán, pero advirtió al Presidente sobre los riesgos de sobreactuar esa posición, ya que podría convertir a la Argentina en un objetivo directo del país persa.

A través de un reciente informe de la Fundación Pensar (FP), think tank liderado por María Eugenia Vidal, el PRO intentó marcar una postura de "claridad estratégica" frente a la crisis en Medio Oriente. Si bien el espacio liderado por Mauricio Macri coincide en señalar a Irán como una "amenaza” sistémica y un “patrocinador” del terrorismo, el documento coordinado por su secretario de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, introduce una advertencia política central hacia la administración Milei: el peligro de que una exageración retórica convierta a nuestro país en “blanco ataque”.

Alineamiento sin "cheque en blanco"

El informe reconoce que Argentina tiene una historia indeleble con el terrorismo internacional tras los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, lo que impide al país mantener una posición neutral o mirar hacia otro lado. Sin embargo, establece una distinción tajante entre el respaldo diplomático y la participación activa en el conflicto bélico.

Mientras que el presidente Milei fue la voz más explícita de la región al respaldar los ataques y dejar abierta la puerta a un acompañamiento más activo, desde el PRO advierten que existe una "gran diferencia entre tener una posición clara y querer participar activamente sin agregar capacidad real de influencia".

Según el espacio aliado de la Casa Rosada, la política exterior debe ser un ejercicio de responsabilidad que evite poner al país como un "blanco de ataque" innecesario. El documento subraya que un alineamiento responsable con Occidente no debe transformarse en un "cheque en blanco" que habilite compromisos que el país no tiene capacidad ni mandato para asumir.

En este sentido, el informe recuerda que el régimen iraní ya calificó a las representaciones israelíes y sus aliados en el mundo como "objetivos legítimos", lo que obligó a la Argentina a elevar los niveles de alerta en infraestructura crítica, embajadas, escuelas y centros de la comunidad judía. Según la visión de la FP, la respuesta ante la presencia de células de Hezbolá en la región debe ser policial, judicial y de inteligencia, y no una “escalada retórica” que incremente el riesgo para los ciudadanos.