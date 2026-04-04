Escapadas rurales: cuatro pulperías históricas que tenes que visitar al menos una vez

El fin de semana largo de abril 2026 abre una oportunidad única para adentrarse en el turismo rural bonaerense y qué mejor que hacerlo con las cuatro pulperías más antiguas y con mejores calficaciones en Google.

Ubicadas en distintas latitudes del territorio de la provincia de Buenos Aires, cada una de ellas suponen no sólo una experiencia gastronómica en sabores, sino también un verdadero viaje al pasado.

Las cuatro mejores pulperías de la provincia de Buenos Aires

Pulpería Los Ombúes

Con una puntuación de 4,6 sobre 5 en Google, el Almacén "Los Ombúes" de Exaltación de la Cruz domina el ranking de las pulperias mejor valoradas.

Considerado el establecimiento más antiguo rural de toda la región, toma su nombre por los dos ejemplares de ombúes que señalan su acceso. Emplazado en un solitario paraje, cerca del Río Areco, ya las crónicas de viajeros daban cuenta de su existencia a finales del siglo XVIII.

Su importancia radica en que, a pesar del paso del tiempo, este boliche sigue cumpliendo las mismas funciones de antaño: ser el punto de reunión de los habitantes del campo, ya sea para abastecerse de mercaderías como para enterarse de las últimas noticias del pueblo o bien para despuntar el vicio con una partida de bochas, de truco, o de villar.

Dirección: Paraje Chenaut / Gobernador Andonaegui, partido de Exaltación de la Cruz.

Pulpería de Cacho Di Catarina

Desde 1830, y hoy con 196 años de vida, la "Pulpería de Cacho", en Mercedes, es uno de los templos criollos más reconocidos y visitados. Con estanterías que no se tocan desde hace un siglo, recetas que se respetan desde el mismo tiempo y ceremonias que se protegen con la seriedad de una liturgia pagana y gaucha, Fernanda Pozzi, sobrina del legendario Cacho di Catarina, último pulpero que estuvo detrás del mostrador hasta 2009, confesó a Agrofy que "los visitantes vienen a conocer la historia y recuperar los sabores perdidos”.

Famosa por sus empanadas fritas, consideradas de las mejores de la zona, también se destacan la parrilla, el costillar, la picada con queso y el salame quintero.

A sólo 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, emana una ambiente y tradición que la convierte en ideal para almorzar bajo la parra en su patio o disfrutar de un aperitivo en la barra.

Dirección: Calle 29 y rio, Mercedes.

Abierto de viernes a domingos y feriados

Instagram: @lapulperiadecachodicatarina

Reservas y consultas: 2324 698586

Esquina de Argúas

Considerada un ejemplo de comercios rurales, “La Esquina de Argúas” comenzó a funcionar en 1817 siendo Juan Argúas su primer pulpero. El almacén bicentenario se alza hoy como uno de los más antiguos del país y de los pocos que siguen en pie en la provincia de Buenos Aires. La construcción conserva sus características originales de rancho antiguo de adobe, con su mostrador y enrejado intactos.

Emplazada en el establecimiento rural Tierra Fiel, propiedad de la familia Saubidet, a 17 km de la localidad de Coronel Vidal, Partido de Mar Chiquita, con acceso desde la Ruta N°2, forma parte del listado de “Bienes Culturales” que figuran como patrimonio histórico-cultural del Partido de Mar.

En 2018, la familia propietaria suscribió un comodato a partir del cual cedió el inmueble en calidad de préstamo y uso gratuito al municipio costero, con el propósito de su puesta en valor y utilización para actividades culturales y visitas turísticas.

Dirección: Paraje Esquina de Argúas, Mar Chiquita

Contacto: 02235025759

Pulpería El Torito

La "Pulpería El Torito" es un espacio histórico de Baradero que renace para mantener viva la tradición de los antiguos almacenes de ramos generales y casas de encuentro. Con el propósito de ofrecer un lugar donde se mezclen historia, gastronomía y cultura popular, reside un ambiente cálido y auténtico.

Su cantina presenta platos caseros con recetas tradicionales, vinos y bebidas típicas, mientras que su almacén de ramos generales se postula como un punto de comecialización de productos regionales y artesanales.

La Pulpería El Torito también ofrece música en vivo, peñas y actividades, además de las chances de sumergirse en la experiencia del turismo rural donde se cuenta la historia del Camino Real y del propio establecimiento.