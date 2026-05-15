Casa por casa: el Gobierno de Formosa refuerza la vacunación antigripal en comunidades del interior

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo la campaña de vacunación antigripal en todo el territorio, mediante operativos sanitarios intensivos planificados en distintas localidades. En ese marco, el centro de salud de Siete Palmas llevó adelante una jornada de vacunación en la que se aplicaron alrededor de 30 dosis a vecinos de la zona.

En esta oportunidad, mediante un nuevo operativo en terreno que tuvo lugar en la comunidad La Primavera criolla, llevado a cabo por un equipo del centro de salud de la localidad mencionada, ubicado a pocos kilómetros. En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), la directora del centro sanitario, Analía Roja, informó que la actividad tuvo lugar el sábado 9, con visitas a los vecinos, casa por casa “para controlar los carnets de vacunación y aplicar la dosis correspondiente a este año”.

Confirmó que fueron “30 dosis aplicadas en esta recorrida”. Y los destinatarios fueron en su mayoría, adultos mayores de 65 años y los pacientes con enfermedades de base. Es decir, “dos de los grupos de riesgo que están incluidos dentro de la vacunación antigripal anual, tal como lo establecen los lineamientos”.

Al respecto, remarcó que la campaña antigripal se inicia cada año antes del invierno, “justamente, antes que comiencen los días de frío más intenso porque es cuando más circulan las enfermedades respiratorias como la gripe, entre otras”.

Roja remarcó que el objetivo de esta vacunación es prevenir las complicaciones que puede traer el virus influenza, causante de la gripe, en los grupos más vulnerables. Además, Roja destacó que se pueden evitar “cuadros graves, internaciones y fallecimientos”.

La profesional de la salud puso de relieve que la vacuna contra la gripe, al igual que todas las que están incluidas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones “es gratuita, segura y muy efectiva, además de ser obligatoria”.

En este contexto, Roja destacó las políticas públicas que lleva adelante la gestión de Gildo Insfrán en materia de salud pública: “A la vacuna, el gobierno de Formosa, la pone a disposición de la comunidad por medio de la aplicación en los hospitales y centros de salud, pero también mediante estos operativos en terrenos. Por lo tanto, es fundamental aprovecharla para cuidar la salud”.

Casa por casa

Roja destacó en este caso “el trabajo, casa por casa, para que nuestros adultos mayores y pacientes con factores de riesgo estén inmunizados, ya que esto significa cuidarlos y, a la vez, cuidar a toda la comunidad porque no solo se protege a la persona vacunada sino también a los que están alrededor”.

“Muchas personas tienen dificultades para llegar hasta nuestro centro de salud a vacunarse y llevar las vacunas a los domicilios, refleja un estado presente con políticas públicas que marcan el rumbo de nuestra provincia, gracias a nuestro conductor, el gobernador Gildo Insfrán”, resaltó.

Al finalizar, la funcionaria pública dio a conocer que en los próximos días seguirán con esta vacunación “para completar un sector que nos falta en La Primavera criolla y también en un barrio de nuestra localidad, Siete Palmas”.