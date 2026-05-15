Trump dice que está perdiendo la paciencia con Irán tras las conversaciones con Xi Jinping

FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de personas pasa junto a un mural que representa al difunto líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, y al difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en Teherán, Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ​se le estaba acabando la paciencia con Irán tras haber debatido el jueves con el presidente chino, Xi Jinping, la costosa e impopular guerra, y tras conocerse la noticia de que personal iraní había apresado un buque frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos.

La Casa Blanca dijo que Trump y Xi habían acordado durante ‌las conversaciones en Pekín la necesidad de mantener abierta la ruta marítima del ‌estrecho de Ormuz. Irán cerró de hecho la vía navegable en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes que comenzaron el 28 de febrero, lo que provocó una interrupción sin precedentes en el suministro energético mundial. China mantiene estrechas relaciones con Irán y es el principal comprador de su petróleo.

Estados Unidos suspendió sus ataques contra Irán el mes pasado, pero inició un bloqueo de los puertos del país. Las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto se han estancado, ya que Irán se niega a poner fin a su programa nuclear o a renunciar a sus reservas de uranio enriquecido.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No voy a tener mucha más paciencia", dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en un programa de Fox News. "Deberían llegar a un acuerdo".

Sobre la cuestión clave de las reservas ocultas de uranio enriquecido de Irán, Trump sugirió que solo era necesario que Estados Unidos se hiciera con ellas por motivos de relaciones públicas.

"No ​creo que sea necesario, salvo desde el punto de ⁠vista de las relaciones públicas", dijo Trump en la entrevista.

"La verdad es que me sentiría mejor si lo tuviera. Pero creo que es más por relaciones públicas que por ‌cualquier otra cosa".

En los últimos incidentes en la ruta comercial, un buque de carga indio que transportaba ganado desde África a Emiratos Árabes Unidos fue ⁠hundido el miércoles en aguas frente a la costa de Omán.

India condenó el ataque y dijo que los ⁠14 tripulantes habían sido rescatados por la guardia costera de Omán. Vanguard, una consultora británica de seguridad marítima, señaló que se cree que el buque fue alcanzado por un misil o un dron que provocó una explosión.

Por otra parte, la agencia británica de seguridad marítima de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó el jueves de que "personal ⁠no autorizado" había abordado un barco anclado frente a la costa del puerto emiratí de Fuyaira y lo estaba dirigiendo hacia Irán.

Vanguard señaló que un responsable de ​seguridad de la empresa había informado de que "el buque fue tomado por personal iraní mientras se encontraba fondeado".

Tras las conversaciones entre Trump ‌y Xi el jueves, la Casa Blanca dijo que los líderes habían acordado que el ‌estrecho debía permanecer abierto y que Xi dejó clara la oposición de China a la militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar un peaje por ⁠su uso.

Trump señaló que Xi también prometió no enviar equipo militar a Irán. "Dijo que no va a proporcionar equipo militar, eso es una declaración importante", dijo Trump en el programa.

Xi también expresó su interés en comprar más petróleo estadounidense para reducir la futura dependencia de China del estrecho, y los líderes acordaron que Irán nunca debería obtener armas nucleares, según el comunicado de la Casa Blanca. Teherán ha negado estar buscando tales armas.

DIPLOMACIA EN SUSPENSO

Trump está ansioso por obtener el apoyo chino para poner fin a una guerra que se ha convertido en un lastre electoral ​a medida que se prolonga ‌de cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos en noviembre. Pero los analistas dudan de que Xi esté dispuesto a presionar seriamente a Irán o a poner fin al apoyo a su ejército, dado su valor como contrapeso estratégico a Estados Unidos.

En una entrevista con la CNBC desde Pekín, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, afirmó que creía que China "haría lo que pudiera" para ayudar a abrir el estrecho, algo "que redunda en su propio interés". Antes de la guerra, alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado pasaban por esta vía marítima.

Pero la diplomacia ha ⁠quedado en suspenso desde la semana pasada, cuando Irán y EEUU rechazaron mutuamente sus propuestas más recientes.

Fuyaira es el único puerto petrolero de Emiratos Árabes Unidos, situado en el golfo de Omán, justo a las afueras del estrecho de Ormuz, y permite que algunos envíos lleguen a los mercados sin pasar por ese punto de estrangulamiento.

Irán parece estar cerrando más acuerdos con distintos países para permitir que algunos buques atraviesen el estrecho, siempre que acepten las condiciones de Teherán.

Un petrolero japonés cruzó el miércoles después de que la primera ministra de Japón anunciara que había solicitado ayuda al presidente iraní. Un enorme petrolero chino también cruzó el miércoles, y la agencia de noticias iraní Fars informó el jueves de que se había alcanzado un acuerdo para permitir el paso de algunos buques chinos.

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que 30 buques habían atravesado el estrecho desde el miércoles por la tarde, una cifra aún muy por debajo de los 140 de un día normal antes de la guerra, ‌pero que supondría un aumento sustancial de confirmarse.

Según la empresa de análisis marítimo Kpler, unas 10 embarcaciones habían atravesado el estrecho en las últimas 24 horas, frente a las cinco o siete que lo cruzaban a diario en las últimas semanas.

LA AMENAZA DE IRÁN "SE HA REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE"

Miles de iraníes murieron en los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel durante las primeras semanas de la guerra, y otros miles han perdido la vida en Líbano desde que la guerra reavivó los combates entre Israel y el grupo Hezbolá, respaldado por Irán.

Las conversaciones entre funcionarios libaneses e israelíes celebradas el jueves en Washington fueron productivas y positivas, según un alto cargo del Departamento de Estado, quien afirmó que continuarían el viernes.

Trump dijo que sus objetivos al iniciar la guerra eran destruir el ‌programa nuclear de Irán, acabar con su capacidad para atacar a sus vecinos y facilitar a los iraníes el derrocamiento de su Gobierno.

Un almirante de alto rango de EEUU dijo el jueves ante una comisión del Senado estadounidense que la capacidad de Irán para amenazar a sus vecinos y a los intereses regionales de EEUU se había "degradado significativamente".

"Ya no amenazan a los socios regionales, ni a Estados Unidos, ‌como podían hacerlo antes, en ningún ámbito", dijo ⁠el almirante Brad Cooper.

Sin embargo, Cooper se negó a abordar directamente las informaciones de Reuters y otros medios de comunicación que apuntaban a que Irán había conservado una capacidad significativa en materia de misiles y drones.

Los gobernantes de Irán, que utilizaron la fuerza para sofocar las protestas antigubernamentales a principios ​de año, no se han enfrentado a ninguna oposición organizada desde que comenzó la guerra. Y el cierre del estrecho les ha proporcionado una ventaja adicional en las negociaciones.

Washington quiere que Teherán entregue el uranio y renuncie a un mayor enriquecimiento. Irán quiere el levantamiento de las sanciones, reparaciones por los daños de guerra y el reconocimiento de su control sobre el estrecho.

Con información de Reuters